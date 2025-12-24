BGN → EUR
Европа ще получава водород от Африка по 3400-километров "коридор"

Европа ще получава водород от Африка по 3400-километров "коридор"

Свят

bTV Бизнес екип

Проектът включва пет водещи газови компании

Пет водещи газови компании приключиха т.нар. "проучване за осъществимост" на проекта SunsHyne Corridor. Проучването дава положителна техническа и търговска оценка за изграждането на 3400-километров коридор за доставки на водород от Северна Африка за Централна и Западна Европа. Очаква се SunsHyne Corridor да влезе в експлоатация през 2030 г.

Партньори в проекта са чешката NET4GAS, Open Grid Europe (Германия), eustream (Словакия), TAG (Австрия) и Snam (Италия).

Гръцка компания води преговори за съхранение на CO2 в български циментов завод

"Проектът SunsHyne Corridor е поредна стъпка към диверсификация на енергийните източници. Той ще допълни други планирани маршрути за пренос на водород, като всички те са част от Европейския водороден гръбнак", коментира Михал Слаби, главен изпълнителен директор на NET4GAS, пише "Сега".

SunsHyne Corridor ще свърже хъбовете за производство на водород в Северна Африка – с потенциал за внос приблизително 450 GWh на ден – с райони с високо търсене по маршрута, особено в Южна и Североизточна Германия, където се очаква търсенето през 2030 г. да надхвърли 100 TWh.

Преди дни чешката NET4GAS подписа с Европейската комисия споразумение за безвъзмездна финансова помощ от Механизма за свързване на Европа (МСЕ). С подкрепата на ЕК бъдат разработена проектната документация и екологичните оценки, необходими за издаване на необходимите разрешителни. 

