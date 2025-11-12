BGN → EUR
Свят Това нещо спестява пари през зимата – а у дома става значително по-топло

Това нещо спестява пари през зимата – а у дома става значително по-топло

Свят

bTV Бизнес екип

Ето как да намалите сметките за отопление тази зима

Имаш ли усещането, че колкото и да отопляваш дома си през зимата, той пак изстива бързо, а през лятото става прекалено горещо? Виновникът често се крие там, където най-малко очакваме — прозорците. Ако те не са добре изолирани, позволяват топлината да излиза през студените месеци и да влиза през горещите. Резултатът е дискомфорт и постоянно растящи сметки.

За щастие, има практично и достъпно решение – термо пердета. Те не само изглеждат стилно, но и създават ефективна изолация, която помага за поддържане на стабилна температура в помещенията през цялата година. Така домът остава уютен, а разходите – под контрол.

Какво представляват термо пердетата?

Термо пердетата са специално проектирани завеси, които регулират вътрешната температура, като ограничават топлообмена през прозорците. Изработени са от няколко слоя плат – обикновено декоративна външна тъкан и плътен, изолиращ слой между тях. Тази структура задържа въздуха и създава бариера, която през зимата не позволява топлината да излиза, а през лятото спира навлизането на горещия въздух.

За разлика от обикновените завеси, термо пердетата са създадени с цел енергийна ефективност – практичен избор за всеки, който иска да намали разходите си за отопление и охлаждане, без да прави скъпи ремонти.

Как работят термо пердетата?

Благодарение на многослойната си структура, често с вътрешна подплата от пяна или фланел, термо пердетата действат като допълнителна изолация за прозорците. През зимата задържат топлия въздух вътре, а през лятото блокират прекомерната слънчева светлина и топлина.

Така се поддържа по-равномерна температура в жилището, а нуждата от допълнително отопление или климатик намалява. Освен това плътната тъкан спира теченията и студа, идващи през рамките, и дори осигурява допълнителна шумоизолация.

За максимален ефект пердетата трябва да покриват изцяло прозореца и да висят плътно до стената, така че да няма въздушни процепи. Комбинацията им с други мерки – като уплътняване на прозорците – значително повишава ефективността.

