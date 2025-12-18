За Нова година: Запасете се с кеш за 4 дни и заредете гориво предварително

Търговските вериги ще затворят по-рано от обичайното на 31 декември

Наближава официалното влизане на България в еврозоната, а това съвпада с новогодишните празници.

З да сте максимално спокойни в празничните дни е достатъчно да имате пари в брой, да имате налични дебитни карти и да заредите предварително колите си с бензин-

От 21 часа на 31 декември до 1 часа на 1 януари банкоматите, ПОС терминалите за плащане с карти и онлайн банкирането ще спрат. През този период банките ще настройват системите за еврото. Банкоматите до 21 часа на 31 декември ще дават левове, а от новата година - само евро, обясняват от финансовите институции.

Затова експертите съветват да се запасите с кеш за 4 дни - за 30 и 31 декември, както и за първите два дни от въвеждане на еврото, пише "24 часа". За тези дни има най-голяма вероятност част от банкоматите и ПОС терминалите на търговците да не работят. Това важи особено за тези, които ще изкарат новогодишната нощ по зимните ни курорти.

Обикновено новогодишните куверти се заплащат предварително, но често се случва човек да прави допълнителна консумация. Или да вземе такси призори на 1 януари, за да се прибере след купона. И възниква въпросът как ще се плаща преди полунощ и след това. Правилата предвиждат двете валути – лев и евро, да са законно платежно средство до края на януари 2026 г., т.е. може да се плаща и с двете. Търговците обаче трябва да ви върнат рестото в евро, с изключение на случаите, в които имат практическа невъзможност да го правят.

Самите търговци още от началото на октомври могат да поръчват евробанкноти, от началото на този месец да си купят и стартови пакети с евромонети. Но ако все пак се случи да не разполагат с тях, могат да ви върнат рестото в левове или дори смесено, макар че това би объркало много хора. Най-добре е да се изтеглят пари в брой преди 31 декември, за да се избегнат неприятни изненади, съветват банкери.

Естествено, този кеш ще е в левове, но те се приемат от всеки търговец до края на януари. Заведенията вече предупреждават клиентите, които купуват куверти за посрещане на новата година, че трябва да носят пари в брой, все едно какви - левове или евро, каза Ричард Алибегов - председател на Българската асоциация на заведенията.

Наличието на пари в брой може да се окаже важно и за тези, които планират да пътуват на 31 декември. От Българската петролна и газова асоциация съобщиха, че бензиностанциите ще са отворени с обичайното си работно време. Но в периода от 21 часа на 31 декември до 1 часа на 1 януари ще приемат плащания само в брой, защото ПОС терминалите няма да работят. Покупката на винетка също е добре да бъде направена предварително, вместо да се чака 31 декември.

От 21 часа на 31 декември до 2 часа на 1 януари всички канали за продажба на винетки ще бъдат недостъпни, защото “Борика” също ще пренастройва системите си. В този период извършването на плащания, включително в брой, няма да бъдат възможни.

Тези, които ще посрещнат новата година вкъщи, също е добре да напазаруват навреме. Търговските вериги ще затворят по-рано от обичайното. Например магазините на “Лидл” ще приключат работа в 17,30 часа на 31 декември. Обектите на “Кауфланд” затварят в 19,30 часа, тези на “Фантастико” - в 19 часа.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN