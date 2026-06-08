Плащаме до 600 евро за нощувка по родното Черноморие

Цените и тази година варират

Летният сезон започва като тази година ще се сблъскаме с цени в голям диапазон. Нощувката варира от 65 евро до 600 евро. Това заявява за Радио Пловдив Румен Драганов, директор на Институца за анализи и оценка в туризма във връзка със старта на новия летен сезон.

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По негови думи разликата в цените между ниския и високия сезон е около 30 до 50%. Въпреки първоначалните забавяния поради анулирани чартъри, секторът се адаптира чрез нискотарифни авиолинии и засилена дигитализация. Цените варират значително в зависимост от периода, като се очаква леко поскъпване от около 7 до 9 процента спрямо предходната година.

Драганов обяснява, че пазарът предлага свръхпредлагане от възможности, позволявайки на туристите да открият оферти, отговарящи на всеки бюджет. Ще има достатъчен брой легла за избор и всеки може да си избира в зависимост от сезона и от бюджета, който има.

Като цяло България запазва статута си на достъпна дестинация, привличаща милиони местни и чуждестранни посетители, казва експертът.