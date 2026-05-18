×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1628 BGN
Петрол
111.19 $/барел
Bitcoin
$77,226.0
Последвайте ни
1 USD
1.1628 BGN
Петрол
111.19 $/барел
Bitcoin
$77,226.0
БГ Бизнес Товя лято плащаме 23 евро за чадър и шезлонг у нас

Товя лято плащаме 23 евро за чадър и шезлонг у нас

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

„През последните пет години инфлацията, която е приложена върху концесионните такси, е 42,1%"

Заради ръста на разходите и инфлацията цените за чедър и шезлонг на някои от плажовете ще достигнат до максимално допустими тарифи. Това казва пред БГНЕС председателят на Асоциацията за развитие на дейностите по управление на морските плажове Симеон Цветков.

По негови думи товя лято цените побългарското Черноморие ще остават ограничени от договорите с държавата.

„През последните пет години инфлацията, която е приложена върху концесионните такси, е 42,1%. Освен това тя е приложена и върху абсолютно всички други разходи, които имаме. Докато същевременно чадърите и шезлонгите са ограничени и ще бъдат превалутирани по фиксирания курс на БНБ“, посочи Цветков.

Кои са плажовете у нас отличени със „Син флаг“ за 2026 година?

Плажният бранш е в неравностойно положение, ащото той не може да променя свободно цените на услугите си, въпреки че всички разходи се повишават. При най-скъпите плажове цената на пълния комплект чадър и шезлонги може да достигне около 23 евро.

Цветков подчертава, че въпреки ръста на цените България остава значително по-достъпна дестинация в сравнение с Гърция и Италия.

„В Северна Гърция цените започват от 20 евро, а в курорти като Миконос или Санторини могат да стигнат до 150 евро. Подобна е ситуацията и в Италия“, отбеляза той.

Снимка: БГНЕС

Все по-често и у нас заведенията на плажа ще предлагат чадър и шезлонг срещу консумация – практика, която в Гърция постепенно отпада.

„Предполагам, че около 10-15 евро консумация ще бъде най-ниската сума този сезон в заведения, които няма да изискват отделно заплащане на чадър и шезлонг“, каза Цветков.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

На 18 години е имал кафене и два магазина, днес завладява Европа: Наричат ​​го „Кралят на кебапчетата“
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Симеон Кърцелянски: „Най-опасни за България са национално спонсорираните кибергрупи, които се занимават с шпионаж“
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Български стартъп променя онлайн пазаруването
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата