Товя лято плащаме 23 евро за чадър и шезлонг у нас

„През последните пет години инфлацията, която е приложена върху концесионните такси, е 42,1%"

Заради ръста на разходите и инфлацията цените за чедър и шезлонг на някои от плажовете ще достигнат до максимално допустими тарифи. Това казва пред БГНЕС председателят на Асоциацията за развитие на дейностите по управление на морските плажове Симеон Цветков.

По негови думи товя лято цените побългарското Черноморие ще остават ограничени от договорите с държавата.

„През последните пет години инфлацията, която е приложена върху концесионните такси, е 42,1%. Освен това тя е приложена и върху абсолютно всички други разходи, които имаме. Докато същевременно чадърите и шезлонгите са ограничени и ще бъдат превалутирани по фиксирания курс на БНБ“, посочи Цветков.

Плажният бранш е в неравностойно положение, ащото той не може да променя свободно цените на услугите си, въпреки че всички разходи се повишават. При най-скъпите плажове цената на пълния комплект чадър и шезлонги може да достигне около 23 евро.

Цветков подчертава, че въпреки ръста на цените България остава значително по-достъпна дестинация в сравнение с Гърция и Италия.

„В Северна Гърция цените започват от 20 евро, а в курорти като Миконос или Санторини могат да стигнат до 150 евро. Подобна е ситуацията и в Италия“, отбеляза той.

Снимка: БГНЕС

Все по-често и у нас заведенията на плажа ще предлагат чадър и шезлонг срещу консумация – практика, която в Гърция постепенно отпада.

„Предполагам, че около 10-15 евро консумация ще бъде най-ниската сума този сезон в заведения, които няма да изискват отделно заплащане на чадър и шезлонг“, каза Цветков.