Петте най-добри места за пица в Европа – и нито едно не е в Италия

Престижният гид отличава най-добрите пицарии в Европа извън Италия

Италия безспорно остава родината на пицата, но най-новата класация 50 Top Pizza Europa 2026 показва, че едни от най-добрите пици на континента вече се приготвят извън нея. Престижният гид отличава най-добрите пицарии в Европа извън Италия, а тазгодишният Топ 5 включва заведения в Лондон, Мадрид, Пюто и Барселона. Всички те автоматично намират място и сред 100-те най-добри пицарии в света.

Napoli on the Road в Лондон

Първото място за трета поредна година е за Napoli on the Road в Лондон. Основана от Микеле Паскарела, пицарията започва като мобилна кухня с пещ на дърва, а днес разполага с три обекта в британската столица. Според оценителите именно лекото и въздушно тесто превръща заведението в еталон за неаполитанска пица извън Италия.

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Baldoria в Мадрид

Втората позиция е за Baldoria в Мадрид – най-високо класираната пицария в Испания. Ресторантът залага на автентични италиански продукти и традиционни рецепти, допълнени от модерна атмосфера, музика на живо и внимателно обслужване. Освен богат избор от пици, менюто предлага паста, предястия и десерти, което превръща мястото в предпочитана спирка за любителите на италианската кухня.

IMperfetto в Пюто

Третото място е за IMperfetto в Пюто, край Париж. Малката пицария впечатлява с неаполитански стил, качествени пресни продукти и внимателно подбрани комбинации от вкусове. Сред най-препоръчваните специалитети е пицата Margherita Pop, приготвена с мек проволоне, черен пипер и 60-месечно отлежал пармезан.

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50 Kalò в Лондон

Четвърта в класацията е 50 Kalò в Лондон. Ресторантът е основан от Чиро Салво, трето поколение от семейство пицари, който е майстор на пица. Той дори е изучавал връзките между тестото и хубавите продукти, които трябва да бъдят внимателно подбрани.

Sartoria Panatieri в Барселона

Петото място заема Sartoria Panatieri в Барселона, ръководена от Рафа Панатиери и Хорхе Састре. Испанският град затвърждава репутацията си като една от водещите кулинарни дестинации в Европа, а присъствието на две пицарии в челната петица подчертава високото ниво на местната гастрономическа сцена. Според съставителите на класацията Испания е и най-добре представената държава с 29 пицарии, следвана от Франция с 24 и Англия с 22.