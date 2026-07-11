Пилот разкри защо авиокомпаниите затегнаха правилата за теглото на багажа

Все повече авиокомпании въвеждат различни ограничения

Преди ограниченията за ръчния багаж бяха сравнително еднакви при повечето авиокомпании, но с навлизането на нискотарифните превозвачи правилата започнаха да се различават значително. Според бившия пилот и изследовател на авиационната безопасност Наташа Хийп по-строгите изисквания не са случайни – те са свързани както с безопасността, така и с по-доброто организиране на полетите.

Един от най-честите проблеми възниква при качването на борда, когато шкафчетата над седалките се запълнят твърде бързо. Голямото количество ръчен багаж може да забави излитането, тъй като кабинният екипаж трябва да намира място за всички чанти или да ги изпраща в багажното отделение. Освен неудобството, прекалено тежкият или многоброен ръчен багаж представлява и реален риск за безопасността, предава Independent.

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Все повече авиокомпании въвеждат различни ограничения. От февруари 2026 г. Virgin Australia позволява на пътниците в икономична класа по вътрешни полети само един стандартен ръчен багаж до 8 кг и един малък личен предмет под седалката. Air Canada също затегна правилата, като при най-ниската тарифа по определени международни маршрути допуска само една лична вещ. Междувременно Qantas и Jetstar прилагат различни лимити, което означава, че дори при полет със същия самолет ограниченията могат да бъдат напълно различни според авиокомпанията и закупения билет.

Причината за тези правила е, че всеки самолет има максимално допустимо тегло при излитане, което включва самия самолет, горивото, екипажа, храната, товара, пътниците и техния багаж. При по-малките самолети теглото на пътниците и багажа често се измерва индивидуално, докато при големите самолети се използват средни стойности. Законодателството позволява на авиокомпаниите да поискат одобрение за собствени изчисления на средното тегло на пътниците и ръчния багаж, което обяснява защо правилата се различават между отделните превозвачи.

Освен съображенията за безопасност, ограниченията са свързани и с бизнес модела на авиокомпаниите. Нискотарифните превозвачи превърнаха допълнителните услуги – като чекиран багаж, избор на място, Wi-Fi и храна – във важен източник на приходи. Според Международната асоциация за въздушен транспорт тази година приходите от подобни допълнителни услуги, включително таксите за багаж, се очаква да достигнат 144 милиарда щатски долара.

По-строгият контрол върху ръчния багаж има и още една важна цел – да защити кабинния екипаж и да улесни евакуацията при извънредни ситуации. Служителите често получават травми, докато помагат на пътниците да вдигат тежки чанти в горните отделения, а прекомерното количество багаж забавя качването на борда. Освен това е доказано, че при аварийна евакуация пътниците, които се опитват да вземат багажа си вместо да го оставят, могат значително да забавят напускането на самолета.