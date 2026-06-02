Войната в Близкия изток повиши инфлацията в еврозоната до 3,2%

Инфлацията в еврозоната се ускори през май, след като войната в Близкия изток доведе до рязко поскъпване на енергията, сочат официални данни. Това засилва вероятността от повишение на лихвените проценти в зоната на единната валута.
Потребителските цени са нараснали с 3,2% през миналия месец, съобщи статистическата агенция на ЕС Евростат, спрямо 3,0% през април.
Данните са в съответствие с прогнозите на анализатори, анкетирани от „Блумбърг“, но са по-ниски от 3,3%, предвидени от икономистите на FactSet.
Инфлацията в зоната на единната валута е значително по-висока от целта на Европейската централна банка (ЕЦБ) от 2%, след трето поредно увеличение, предаде АФП.
Особено важно за ЕЦБ преди следващото ѝ заседание на 11 юни е базисната инфлация, която изключва силно променливите цени на енергията и храните.
Базисната инфлация се ускори до 2,5% през май спрямо 2,2% през април, съобщи Евростат. Това е над прогнозата от 2,4%, направена от икономистите, анкетирани от „Блумбърг“ и FactSet.
Анализаторите и инвеститорите очакват ЕЦБ да повиши лихвените проценти като знак за готовността си да овладее инфлацията.
„Това е очакваното повишение на инфлацията, което ще подтикне централната банка да вземе решение за „превантивно“ увеличение на лихвите“, заяви Карстен Бжески от ING в своя анализ.
Икономиката на ЕС е по-уязвима към колебанията в цените на енергията, тъй като блокът е нетен вносител на енергийни ресурси.
Инфлацията при енергийните цени се повиши до 10,9% през май от 10,8% през април, докато инфлацията в сектора на услугите скочи до 3,5% спрямо 3,0% месец по-рано.
Изпълнителният орган на ЕС очаква инфлацията да остане над целта на ЕЦБ и през тази година, предаде БГНЕС.
Брюксел значително повиши прогнозата си за инфлацията в 21-те държави от еврозоната до 3,0% за тази година, спрямо предишна прогноза от 1,9%.
„За инфлацията в еврозоната засега посоката е само нагоре. Не става дума за рязък скок, а по-скоро за умерено и постепенно повишение“, каза Бржески.
