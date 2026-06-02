Как лесно да изчислите онлайн бъдещата си пенсия?

При определянето на прогнозната пенсия се използва средномесечният осигурителен доход за страната за последните 12 календарни месеца

Всеки гражданин може лесно да изчисли онлайн каква пенсия би получавал чрез електронната услуга на Националния осигурителен институт (НОИ). Тя предоставя прогнозен индивидуален коефициент и ориентировъчен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст на лица, които все още не получават такава пенсия от държавното обществено осигуряване. За изчисленията се използват данните за осигурителен стаж и доход след 31 декември 1996 г., съхранявани в информационната система на НОИ, както и информацията, въведена от потребителя за периодите преди 1 януари 1997 г. Услугата е достъпна за лица, за които има данни за поне 36 месеца осигурителен стаж и доход след 1999 г.

Как да изчислите прогнозната си пенсия?

Пътво трябва да влезете в системата за електронна автентикация и да въведете ЕГН и ПИК. След което пред вас се отваря прозорец и различни функции, а вие трябва да изберете "Електронно осигурително досие" и след него натискате "Прогнозен размер на пенсията". За да използват услугата, трябва да влезете отново с личен идентификатор – ЕГН, ЛНЧ или служебен номер – и Персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ. След успешна проверка системата показва наличните данни за осигуряването и позволява въвеждане или уточняване на осигурителния стаж преди и след 1 януари 1997 г. След приемане на декларацията за информираност и натискане на бутона за изчисление се генерират прогнозният индивидуален коефициент и прогнозният размер на пенсията, които могат да бъдат разпечатани заедно с параметрите, използвани при изчисляването им.

Снимка: Getty Images/iStock

Как системата калкулира данните?

Системата не проверява дали лицето действително е придобило право на пенсия според възрастта и осигурителния си стаж. За целите на изчислението условно се приема, че всички законови изисквания за пенсиониране са изпълнени. Прогнозният индивидуален коефициент се определя въз основа на наличните данни за осигурителен доход от 1 януари 2000 г. до последния месец, за който НОИ е публикувал среден осигурителен доход за страната.

За лицата, родени след 31 декември 1959 г. и осигурявани в универсален пенсионен фонд (УнПФ), услугата изчислява прогнозните стойности по два начина – с намаление на осигурителния доход за периодите с участие в УнПФ и без такова намаление. Намалението на индивидуалния коефициент е строго индивидуално и зависи от конкретната осигурителна история на всяко лице, включително периода на осигуряване в универсален пенсионен фонд. При изчисленията се прилагат действащите законови разпоредби, включително промените в сила от 1 септември 2021 г., целящи ограничаване на размера на редукцията.

При определянето на прогнозната пенсия се използва средномесечният осигурителен доход за страната за последните 12 календарни месеца с публикувани данни. Осигурителният стаж участва в пенсионната формула с различни коефициенти в зависимост от категорията труд. За всяка година стаж без превръщане се прилага коефициент 1,35, а за стажа, получен чрез превръщане на първа и втора категория труд към трета категория, се използва коефициент 1,2. Самото превръщане се извършва автоматично при изчислението съгласно правилата на Кодекса за социално осигуряване.

НОИ подчертава, че полученият размер на пенсията има единствено прогнозен характер. Той се базира на въведените от потребителя данни и наличната информация в системата на института. В прогнозната сума не е включено допълнението от 60 лв., предвидено за определени пенсии съгласно действащото законодателство. При самоосигуряващите се лица се използват данните за авансово внесените осигурителни вноски, като окончателният осигурителен доход не участва в прогнозното изчисление, но се взема предвид при реалното отпускане на пенсия.