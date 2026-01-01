Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20 секунди след полунощ

На 1 януари 2026 г. България официално премина към своята нова национална валута

В 00:00:20 часа беше отчетено първото успешно теглене в евро, съобщиха от "Борика" АД. То е било от банкомат в Слънчев бряг.

В 00:03:00 часа бе първата успешна трансакция в евро през инфраструктурата на "Борика", извършена чрез SoftPOS в София. В 00:04:55 бе направено и успешно дарение в евро на виртуален ПОС терминал, посочват от компанията.

На 1 януари 2026 г. България официално премина към своята нова национална валута - еврото. Преходът протече плавно с минимално прекъсване на ключови услуги - резултат от навременна подготовка, строг график и отлично взаимодействие между институции, банки, доставчици на платежни услуги и технологични оператори на инфраструктурата, посочват още от компанията, която осигурява работоспособността на националната картова и платежна инфраструктура. Платежните системи, картовите разплащания и услугите за масови плащания бяха приведени в пълно съответствие с промените, наложени от прехода към единната европейска валута, информират от "Борика".

От 00:00 ч. днес официално в обращение в България вече са евробанкнотите и евромонетите, след като страната ни стана 21-вата членка на еврозоната. До края на януари левът е равностойно средство за разплащане у нас, а от 1 февруари еврото ще бъде единствената валута, съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България, припомни БТА.

От банкоматите след приключване на техническото пренастройване пари ще могат да се теглят единствено в евро.

През цялата 2026 година гражданите ще могат да обменят левове в евро на касите на търговските банки в страната, като до средата на годината това ще се случва без такси и комисиони. След тази дата търговските банки могат да приложат такси за превалутирането. Гражданите могат да обменят левове през 2026 година и в клоновете на „Български пощи“, докато Българската народна банка ще обменя левове в евро без такси и комисиони безсрочно.

