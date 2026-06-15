Първо лято с евро: Какви са цените на българското Черноморие тази година?

Цените на плажните принадлежности на много места остава без промяна

Подготовката на плажовете по Южното Черноморие за активния летен сезон е завършена, а част от ивиците вече посрещат първите туристи. На плаж „Бургас-Север“ се очаква пълна готовност в рамките на дни. Тази година за първи път туристите ще се разплащат в евро по време на летния сезон. От екипа на bTV "Бизнес Новините" проверяваме, какви са цените в Бургас.

Снимка: bg.wikipedia.org

Цените на плажните принадлежности на много места остават без промяна. На плаж „Бургас-Север“ чадърът и шезлонгът ще струват по 0,60 евро, а комплект чадър с два шезлонга ще излиза 1,80 евро. Концесионерът Симеон Цветков казва в ефира на "Тази събота и неделя", че преминаването към еврото дори води до леко поевтиняване спрямо досегашните цени. На по-луксозните плажове и в големите курорти комплект чадър и два шезлонга може да достигне до 20 евро, като в цената често са включени допълнителни удобства.

Това лято туристите ще забележат и новите цени на напитките след въвеждането на еврото. Ако през 2025 г. едно фрапе е струвало около 5 лева, през 2026 г. цената му достига 3,30 евро. Прясно изцеден фреш, който миналото лято се е предлагал за 6 лева, сега струва около 4 евро. През лятото на 2025 г. порция цаца е струвала около 10 лева, през 2026 г. тя се предлага на цени между 3,50 и 6,50 евро. Бирата, която миналата година е струвала между 5 и 6 лева, сега се продава за около 4 евро. Подобна е тенденцията и при пържените картофи – от 5–6 лева през 2025 г. до между 4 и 5 евро това лято, в зависимост от заведението и курорта.

Плаж „Бургас-Север“ посреща сезона и с престижното отличие „Син флаг“, което е признание за качеството на услугите, чистотата и безопасността. Концесионерът изразява надежда за успешен летен сезон без сериозни сътресения и с повече туристи по родното Черноморие. Очакванията са добрите практики в сектора и конкурентните цени да помогнат на българските курорти да останат предпочитана дестинация и през първото лято с евро.