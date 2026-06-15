×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1567 BGN
Петрол
79.72 $/барел
Bitcoin
$65,661.7
Последвайте ни
1 USD
1.1567 BGN
Петрол
79.72 $/барел
Bitcoin
$65,661.7
БГ Бизнес Първо лято с евро: Какви са цените на българското Черноморие тази година?

Първо лято с евро: Какви са цените на българското Черноморие тази година?

bTV Бизнес екип

Цените на плажните принадлежности на много места остава без промяна

Подготовката на плажовете по Южното Черноморие за активния летен сезон е завършена, а част от ивиците вече посрещат първите туристи. На плаж „Бургас-Север“ се очаква пълна готовност в рамките на дни. Тази година за първи път туристите ще се разплащат в евро по време на летния сезон. От екипа на bTV "Бизнес Новините" проверяваме, какви са цените в Бургас. 

Снимка: bg.wikipedia.org

Цените на плажните принадлежности на много места остават без промяна. На плаж „Бургас-Север“ чадърът и шезлонгът ще струват по 0,60 евро, а комплект чадър с два шезлонга ще излиза 1,80 евро. Концесионерът Симеон Цветков казва в ефира на "Тази събота и неделя", че преминаването към еврото дори води до леко поевтиняване спрямо досегашните цени. На по-луксозните плажове и в големите курорти комплект чадър и два шезлонга може да достигне до 20 евро, като в цената често са включени допълнителни удобства.

Това лято туристите ще забележат и новите цени на напитките след въвеждането на еврото. Ако през 2025 г. едно фрапе е струвало около 5 лева, през 2026 г. цената му достига 3,30 евро. Прясно изцеден фреш, който миналото лято се е предлагал за 6 лева, сега струва около 4 евро.  През лятото на 2025 г. порция цаца е струвала около 10 лева, през 2026 г. тя се предлага на цени между 3,50 и 6,50 евро. Бирата, която миналата година е струвала между 5 и 6 лева, сега се продава за около 4 евро. Подобна е тенденцията и при пържените картофи – от 5–6 лева през 2025 г. до между 4 и 5 евро това лято, в зависимост от заведението и курорта.

Плащаме до 600 евро за нощувка по родното Черноморие

Плаж „Бургас-Север“ посреща сезона и с престижното отличие „Син флаг“, което е признание за качеството на услугите, чистотата и безопасността. Концесионерът изразява надежда за успешен летен сезон без сериозни сътресения и с повече туристи по родното Черноморие. Очакванията са добрите практики в сектора и конкурентните цени да помогнат на българските курорти да останат предпочитана дестинация и през първото лято с евро.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Това не е Миконос, това е Ада Бояна - известното нудистко селище край Улцин
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

„Космосът вече струва 1 долар на гигабайт“: Как българската компания „счупи“ пазарната бариера в орбита
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Токът поскъпва от 1 юли. Може ли панел на балкона да ни свали сметката с 30% на годишна база?
Стефани Боова

Стефани Боова

Какво се случва с общия имот след развод?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата