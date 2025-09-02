Откриващият филм на София ДокуМентал 2025 се вглежда в тихото неподчинение на живия свят, който се възстановява след опустошенията на войната

Шестото издание на фестивала ще бъде открито на 25 септември

Шестото издание на фестивала за документално кино с фокус върху човешките права Sofia DocuMental ще бъде тържествено открит на 25 септември 2025 г. под куполите на Софийското Ларго с българската премиера на филма „Дѝвия“ на Дмитро Хрешко. bTV Media Group е партньор на фестивала.

Фестивалът София ДокуМентал, който тази година ще се проведе под мотото „Естественият интелект отвръща на удара“, открива официално програмата си на 25 септември с копродукция между Полша, Украйна, Холандия и САЩ. Филмът „Дѝвия“ на украинския режисьор Дмитро Хрешко е звукова, медитативна одисея, разказана през ранените пейзажи на Украйна – суров, но изключително завладяващ портрет на разрушението отвъд бойната линия.

Без думи и без разказвач, филмът говори чрез образи: гори, превърнати в пепел, ниви, опустошени от взривове, наводнени градове или ръждясали останки от военна техника в обезлюдени райони, където животът е угаснал. Мрачно потапяща медитация, която осветява безпрецедентната руска агресия на украинска земя и тежкото й въздействие върху места, които изричат обвиненията си в мълчание. Но природата не се предава – и както тя не се отказва, така и човекът, с цялото си противоречиво съществуване, не се предава. Сезоните се сменят и тревата отново си проправя път. В тази притихнала реалност се движат сапьори, еколози, спасители, които помагат на живота да се завърне.

Дмитрo Хрешко насочва обектива на камерата към природата, към обаянието на живия свят, който мълчаливо понася опустошението на войната и бавно, с тихо неподчинение постепенно се възстановява. Озаглавен с името на славянската богиня на природата, „Дѝвия“ е среща между разрухата и красотата, където дори съзерцанието е форма на съпротива.

През 2024 година филмовият проект на Дмитро Хрешко беше избран за участие в постпродукционната работилница за документални филми от Югоизточна Европа и Кавказ DOCU Rough Cut Boutique, организирана от Филмовия фестивал в Сараево и Балканския документален център. След световната си премиера на фестивала в Карлови Вари и радушното му посрещане от зрителите в Сараево, филмът ще бъде представен пред българската публика от продуцентката Полина Херман.

Повече за София ДокуМентал:

София ДокуМентал е първият международен фестивал в България за художествено документално кино с фокус върху човешките права. Организирано от Балкански документален център, събитието е своеобразна платформа за дебати за човешките права, която представя пред широк кръг от българска и международна публика документални филми, които търсят истината за времето, в което живеем, по визуално впечатляващ начин. Чрез прожекции, специални събития и дискусии между режисьорите и публиката, фестивалът се фокусира върху най-наболелите обществени проблеми на дневен ред, като прави тематиката достъпна за широка публика с цел повишаване степента на социална ангажираност.

