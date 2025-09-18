От левчета към евро: Как да подготвим децата за смяна на валутата?

„Промяната е чудесна възможност да научим децата, че парите не са просто хартия, а инструмент за постигане на цели“

Скоро левът ще остане в историята, а България ще премине към еврото. Докато за възрастните това е преди всичко икономическа и политическа промяна, за децата тя е ново предизвикателство – нови монети, нови банкноти и нови сметки в магазина. Как обаче родителите да обяснят на малките какво предстои? Отговор пред bTV Бизнес новините дава финансистът и коуч Силвия Домузова – експерт с над 17 години опит във финансовия сектор.

Еврото – същите пари, но по-големи възможности

Как да обясним на 10 годишно дете какво е евро и защо трябва да го използваме? Тя започва от най-важното: простотата на обяснението.

„Еврото е същото като лева – вид пари. С него купуваме различни покупки като хляб, играчки, сладолед- всичко, което до сега сме плащали с лева. Разликата е, че с евро ще можем да пазаруваме не само в България, а и във всички държави в Европа, без да ги обменяме, тоест да ги сменяме с вида пари, с които се плаща в дадената държава, в която сме отишли. Така децата разбират, че промяната ни свързва с по-голям свят и улеснява живота“, казва Домузова.

По този начин, вместо да натоварим децата с термини и числа, можем да им покажем, че новата валута е просто ключ към по-голям свят.

Игра вместо сухи обяснения

Най-добрият начин малките да разберат промяната е чрез игра. Вместо сухи обяснения, родителите могат да превърнат хола в малък магазин. Детето първо плаща с левове, след това с евро. Ако шоколадът струва 2 лв. или 1 евро, детето веднага прави връзката. Така се разбира не само как се смята ресто, но и защо има разлика в стойностите. Същият метод може да се приложи и в реалното пазаруване. В магазина родителите показват етикетите, смятат заедно с децата и дори им позволяват да платят на касата. Тази малка отговорност често носи голямо удовлетворение за децата, а в същото време ги учи на практични умения.

Домузова е категорична, че децата ще свикнат по-бързо от възрастните.

„Нужно е само да им дадем възможност да докоснат и да използват новите пари. Родителите могат да превърнат първите евро-банкноти и монети в учебен инструмент – да ги сравняват по размер, цвят, стойност. Колкото повече детето участва в покупките и плащанията, толкова по-лесно ще запомни“, обяснява Домузова.

От джобните до семейния бюджет

Смяната на валутата е и добър повод за разговори за джобните пари. Ако детето получава 10 лв., можем да му покажем, че това са около 5 евро. Така то свиква да мисли и в двете валути. Постепенно новите понятия ще станат естествена част от ежедневието му. Важно е и визуалното доказателство – етикетите в магазините, където често ще има цени и в левове, и в евро. Когато детето вижда паралела, адаптацията е още по-бърза.

Освен чисто практичната страна, еврото може да бъде и повод за по-дълбок урок – този за стойността на парите.

„Промяната е чудесна възможност да научим децата, че парите не са просто хартия или метал, а инструмент за постигане на цели“, казва Домузова.

Тя предлага прост пример: родителят дава джобни от 10 евро за седмицата, а детето трябва да прецени как да ги разпредели – колко за храна, колко за играчки или други желания. Това е първа стъпка към умението да се управлява бюджет и да се планират разходи

За да бъде адаптацията по-забавна, могат да се използват и игри – книжки с картинки на банкноти и монети, образователни карти или дори ръчно изработени задачи у дома.

„Познай коя банкнота е по-голяма“ или „Събери две монети, за да направиш едно евро“ – това са лесни начини детето да се запознае с новата валута, без да усеща напрежение.

Ще има ли объркване?

А какво ако децата се объркат? Това е неизбежно, смята Домузова, и не бива да ни тревожи.

„Важно е детето да знае и усеща, че грешките са част от ученето – и че всяка грешка е просто нов урок“, подчертава тя.

Ролята на родителите е да подкрепят, да показват как се брои рестото и да насочват внимателно, без излишни критики.

Така погледнато, въвеждането на еврото не е просто смяна на парите в портмонето. То е шанс децата да се научат да мислят за финансите по нов начин, да развият умения, които ще им служат цял живот, и да открият, че парите са не просто средства за покупка, а инструмент за постигане на мечти.

