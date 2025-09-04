Как трябва да се посочва заплатата ми във фиша в периода на двойно обозначение?

Автоматично ли ще се превалутират средствата в пенсионния ми фонд?

Съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), задължението за двойно обозначаване се прилага по отношение на цените на всички стоки и услуги, които се предлагат на потребители (физически лица). Член 21 от същия закон регламентира двойното обозначаване при предоставяне на финансови услуги на клиенти.

Заплатите и други възнаграждения за положен труд не попадат в изискването на двойното обозначаване и няма необходимост да се представят във фишовете в евро и в левове.

Законът за въвеждане на еврото в Република България определя специално правило за закръгляване след превалутиране на възнагражденията за положен труд. Съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗВЕРБ от датата на въвеждане на еврото възнагражденията за положен труд се изплащат в евро, като се превалутират съгласно чл. 12 (числовата стойност в левове се разделя на пълната числова стойност на официалния валутен курс, изразен с шест цифри с всичките пет знака след десетичната запетая), но в изключение от правилото на чл. 13, ако третият знак след десетичната запетая е по-голям от нула, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица.

Всяко пенсионноосигурително дружество трябва да актуализира информацията по партидите на своите клиенти, като спазва правилата за превалутиране и закръгляване.

В периода на двойно обозначаване пенсионноосигурителните дружества обозначават двойно - в левове и в евро, наличните средства в индивидуалните осигурителни партиди на осигурените лица, във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, както и в аналитичните сметки на лицата, получаващи плащания от фондовете за разсрочени плащания, към края на календарната година преди датата на въвеждане на еврото. Информацията се предоставя безплатно.

