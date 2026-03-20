1 USD
1.1489 BGN
Петрол
102.12 $/барел
Bitcoin
$70,714.8
От 1 май в сметките за парно ще има данни за изчислението на общите части

От 1 май в сметките за парно ще има данни за изчислението на общите части

bTV Бизнес екип

Новият начин за изчисляване на общите части включва няколко ясно описани компонента

От 1 май сметките за парно ще бъдат с нов облик, като в тях ще се появят допълнителни редове с информация. Причината за това е очакваното влизане в сила на новата наредба за топлоснабдяване, която променя формулата за изчисляване на общите части в сградите. Старата формула беше отменена от съда поради неясноти, предава БНТ. 

Новият начин за изчисляване на общите части включва няколко ясно описани компонента – мощността на отоплителните тела в сградата, времето на работа на абонатната станция, класът на енергийна ефективност и температурните условия. Топлофикационните дружества ще трябва всеки месец да вписват във фактурите всички параметри, участващи в изчисляването на сградната инсталация. Досега не е било ясно откъде се взимат данните за средната температура на въздуха. Занапред всички ще използват единен източник – Националния институт по метеорология и хидрология, като страната е разделена на девет климатични зони със свои особености.

Поради тези различия сградите в по-студените райони са проектирани по различен начин. Според експерти новата формула до голяма степен наподобява старата, но насърчава енергийната ефективност, тъй като отчита енергийния клас на сградите. В същото време се подчертава, че не се очакват сериозни разлики в сметките на потребителите.

От друга страна, топлинните счетоводители напомнят, че не може да се очакват нулеви стойности за сградна инсталация. Тя е неизменна част от разходите за отопление и включва не само тръбите в жилищата, но и тези в общите части като мазета, тавани и връзките между абонатните станции и сградата.

Наредбата запазва възможността клиентите сами да определят процента за сградна инсталация в рамките на 20 до 40%, но това трябва да бъде решение на етажната собственост и не се препоръчва от експертите, особено за преходните месеци. В момента промените са в процес на обществено обсъждане, като предложения и мнения могат да се подават до 12 април.

Отделно от това, КЕВР наложи санкция от над 59 000 евро на „Топлофикация София“ заради манипулации на пазара на електроенергия. Същата глоба е наложена и на частна компания, която е купувала ток на изкуствено занижени цени, с което двете дружества са подвеждали останалите участници на пазара.

