Основният лихвен процент остава непроменен спрямо август

Основният лихвен процент се прилага предимно при изчисляването на годишната лихва по задължения

Основният лихвен процент (ОЛП) ще бъде 1,82%, считано от 1 септември, обяви Българската народна банка. ОЛП не претърпява изменение, като запазва нивото си от август. Така, простата годишна лихва не отчита понижение на месечна база за първи път от година, сочи справка на БТА в данните на БНБ.

За последно това се случва в края на август миналата година, когато, считано от септември същата година, ОЛП нараства с 0,01 процентен пункт до ниво от 3,54 на сто.

Основният лихвен процент у нас дълги години беше на нулево ниво, но в края на септември 2022 г. започна поредица от повишения. ОЛП тогава не беше повишаван от 2016 година. През последната година и половина простата годишна лихва вървя постоянно в низходяща посока.

