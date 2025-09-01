1 USD
1.67767 BGN
Петрол
66.61 $/барел
Bitcoin
$107,747.0
Последвайте ни
1 USD
1.67767 BGN
Петрол
66.61 $/барел
Bitcoin
$107,747.0
БГ Бизнес Основният лихвен процент остава непроменен спрямо август

Основният лихвен процент остава непроменен спрямо август

bTV Бизнес екип

Основният лихвен процент се прилага предимно при изчисляването на годишната лихва по задължения

Основният лихвен процент (ОЛП) ще бъде 1,82%, считано от 1 септември, обяви Българската народна банка. ОЛП не претърпява изменение, като запазва нивото си от август. Така, простата годишна лихва не отчита понижение на месечна база за първи път от година, сочи справка на БТА в данните на БНБ.

За последно това се случва в края на август миналата година, когато, считано от септември същата година, ОЛП нараства с 0,01 процентен пункт до ниво от 3,54 на сто.

Какви са цените на тол таксите от днес?

Основният лихвен процент у нас дълги години беше на нулево ниво, но в края на септември 2022 г. започна поредица от повишения. ОЛП тогава не беше повишаван от 2016 година. През последната година и половина простата годишна лихва вървя постоянно в низходяща посока.

Златна възможност или загуба: Какво разказват български студенти за бригадите в САЩ?

Основният лихвен процент в България се прилага предимно при изчисляването на годишната лихва по задължения.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата