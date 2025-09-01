Какви са цените на тол таксите от днес?

Увеличението на тол таксите тази година е общо 20%

От 1 септември се актуализират цените на тол таксите за километър за превозните средства над 3,5 тона и максималната такса, припомня Агенция "Пътна инфраструктура". С Постановление №20 на Министерския съвет от 31 март 2025 г. бе предвидено поетапно изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, се

Първото изменение в тарифата влезе в сила от 1 април 2025 г., като таксите бяха актуализирани с 10%. Второто от 1 септември ще бъде също с 10%, което е общо 20% за двата етапа и в съответствие с решението на Министерския съвет.

От пътната агенция привеждат пример, според който, ако до 1 април 2025 г. маршрутна карта за даден участък е струвала 10 лева, за периода от 1 април до 31 август цената е 11 лева, а от 1 септември ще бъде 12 лева.

Промяна има и в размера на компенсаторните такси, тъй като те се определят в двукратен размер спрямо максималната тол такса за съответната категория превозни средства. Цените на винетките за леките автомобили не се променят.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерския съвет от 2019 г., беше публикуван в Портала за обществени консултации в средата на март.

Очакваните резултати от прилагането на проекта на акт са приходите от винетни и тол такси да достигнат нива от 1 077 930 199 лв. на годишна база, пише БТА. Това нарастване се постига чрез поетапно увеличение на Тарифата от 1 април 2025 г. с 10 на сто на винетна такса, тол такса, компенсаторна такса и максимална такса и с последващо увеличение от 10 на сто на тол такса и максимална такса - от 1 септември 2025 г., се посочваше в мотивите към проекта на постановление на правителството.

