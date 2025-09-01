1 USD
Последвайте ни
БГ Бизнес Какви са цените на тол таксите от днес?

Какви са цените на тол таксите от днес?

bTV Бизнес екип

Увеличението на тол таксите тази година е общо 20%

От 1 септември се актуализират цените на тол таксите за километър за превозните средства над 3,5 тона и максималната такса, припомня Агенция "Пътна инфраструктура". С Постановление №20 на Министерския съвет от 31 март 2025 г. бе предвидено поетапно изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, се

Първото изменение в тарифата влезе в сила от 1 април 2025 г., като таксите бяха актуализирани с 10%. Второто от 1 септември ще бъде също с 10%, което е общо 20% за двата етапа и в съответствие с решението на Министерския съвет.

Златна възможност или загуба: Какво разказват български студенти за бригадите в САЩ?

От пътната агенция привеждат пример, според който, ако до 1 април 2025 г. маршрутна карта за даден участък е струвала 10 лева, за периода от 1 април до 31 август цената е 11 лева, а от 1 септември ще бъде 12 лева.

Промяна има и в размера на компенсаторните такси, тъй като те се определят в двукратен размер спрямо максималната тол такса за съответната категория превозни средства. Цените на винетките за леките автомобили не се променят.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерския съвет от 2019 г., беше публикуван в Портала за обществени консултации в средата на март.

Плах старт на септември: DAX едва прибавя стойност на фона на засилена пазарна нервност

Очакваните резултати от прилагането на проекта на акт са приходите от винетни и тол такси да достигнат нива от 1 077 930 199  лв. на годишна база, пише БТА. Това нарастване се постига чрез поетапно увеличение на Тарифата от 1 април 2025 г. с 10 на сто на винетна такса, тол такса, компенсаторна такса и максимална такса и с последващо увеличение от 10 на сто на тол такса и максимална такса - от 1 септември 2025 г., се посочваше в мотивите към проекта на постановление на правителството. 

