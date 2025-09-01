Златна възможност или загуба: Какво разказват български студенти за бригадите в САЩ?

Аляска, Масачузетс или Мериленд - къде животът за студентите е най-добър?

Всяка година хиляди български студенти стягат куфарите си за едно от най-популярните приключения – бригадата в САЩ. За някои това е шанс да сбъднат мечтата си да видят Америка, за други възможност да спестят пари, а за трети – начин да пораснат. За да разберем, дали наистина престоят за студентите в САЩ си струва, от Businessnovinite разговаряме с Никола Василев, Радинела Неделчева и Виктор Димитров.

Никола Василев: „Аляска е най-добрата дестинация за спестяване на пари.“

Снимка: Никола Василев

Никола Василев избира да прекара лятото си в САЩ за трети път. Завършва бакалавърската си степен в София, а през 2024 година продължава с магистратурата си.

„Още от много малък мечтаех да посетя Ню Йорк и да живея в Америка. Благодарение на програмата тази мечта се сбъдна и при първа възможност отидох на бригада в Талкитна, Аляска “ - споделя той.

Той е убеден, че това ще бъде едно изключително приключение. „Неслучайно американците наричат Аляска ‘последната граница’ – The Last Frontier“ – добавя още студентът.

Какво трябва да подготви всеки преди за замине?

Общите разходи са около 5000-6000 лева в които се включват и самолетните билети до САЩ и обратно. Никола подчертава, че е препоръчително всеки да има допълнителни пари за първите седмици от престоя си, преди заплата.

Основната му работна позиция е като камериер в хотел, където отговаря за почистването. Допълнително има и втора работа в кухнята на местна пивоварна.

Снимка: Никола Василев

Как живеят студентите в Аляска?

„Условията за живот не са напълно перфектни – в квартирата сме общо осем души, разпределени в две стаи с обща тоалетна и кухня. Въпреки това наемът е сравнително нисък - 5 долара на ден.“ - казва Никола.

Възможностите за хранене също са ограничени, тъй като най-близкият магазин е на час и двадесет минути. Всяка седмица от работното място се организира автобус, който доставя поръчки.

След сезона – загуба или печалба?

Никола е доволен от заплащането в Аляска. Единствените разходи са за храна около 100 долара на седмица и това е една чудесна дестинация за спестяване: „Надникът на час в Аляска за повечето позиции варира между 15 и 20 долара, като минималната ставка е 13 долара. Средно човек,който има две работни места тук, изкарва между 4000-5000 долара на месец. Ако си само на една изкарваш около 2000 на месец.„

Той споделя, че отново би отишъл за четвърти път. „Винаги съм го казвал и го препоръчвам на всеки млад човек.“– добавя студента.

Радинела Неделчева: „Това, че се прибираш след бригадата с хиляди левове, е вече просто мит.“

За разлика от него Радинела Неделчева заминава в САЩ за първи път тази година. Тя е студентка в НАТФИЗ и отива, защото иска да се откъсне за кратко от България и да посети десетки дестинации.

Тя избира Масачузетс, на Кейп Код, тъй като е популярна дестинация сред студенти и туристи. „Работя като спасител в аквапарк. Избрах това, защото исках опитам нещо различно. Отговорна работа е, също така е изморително - трябва да стоиш на позиция и да наблюдаваш гостите в басейна внимателно. Имам и втора работа като хостеса в ресторант. “ – споделя още Радинела за работните си места в САЩ.

Тя си наема стая от американка, която дава под наем част от къщата си. Там има възможност да готви, което е важно за нея. Придвижва се с колело до работата си.

Колко изкарва средно студент в Massachusetts?

„Като спасител получавам 16$ на час, а като хостеса 20$. Без таксите. С тях е по-малко като за всеки щат таксите са различни. Грубо на седмица с две работи без бакшиши изкарвам към 1000$. Което за съжаление е напълно недостатъчно да покрие първоначалните ми разходи + седмичните разходи + наемите + пътуванията така, че да ми останат и спестявания. Това, че се прибираш след бригадата с хиляди левове, е вече просто мит.“

Най-големият разход е този за квартирата. След това има разходи за храна, както и за кратките пътувания през сезона или по-дългото пътуване преди да се върнеш в България.

Най-голямото предизвикателство е адаптацията към динамичния начин на работа и живот, както и нуждата бързо да се научиш да бъдеш самостоятелен. За нея най-тежка е липсата на семейството и приятелите, но смята, че е полезно всеки човек да премине през такъв етап в живота си.

Тя още не се върнала от САЩ, но вече прави планове за следващата година. „Тези, които тепърва мислят да ходят, съветвам да не се страхуват. Това е възможност, която си заслужава всички усилия и средства.“ – завършва Радинела

Освен с нея, разговаряме и с Виктор, които избира да работи в САЩ тази година също за първи път.

Виктор Димитров: „Дойдох тук с различни цели от повечето хора - не просто да изкарам пари, а да израсна духовно и личностно.“

Той е студент по „Право“, но тази година решава да прекара лятото си далеч от дома и заминава за град Оушън Сити, в щата Мериленд.

„Избрах това място понеже исках да съм някъде, където ще се чувствам като на летен курорт, да съм на първа линия на океана и да съм в близост до места като столицата Вашингтон, Ню Йорк и Филаделфия.“ – споделя Виктор.

Офертата, с която заминава е за работа като пицар, но впоследствие започва в магазин за сладолед. Втората работа, която намира е от „по-необичайните“. Виктор облича хора в костюми - като каубои, гангстери от филмите, викинги и т.н. „Общо взето концепцията е старовремски костюми и клиентите да се облекат като известни хора и герои.“ – казва Виктор, удовлетворен от втората си работа.

Как се живее в Мериленд?

В неговата къща живеят 12 човека - 5 българи, 4 чеха и 3 румънеца. „Българите сме в отделна стая със самостоятелна баня и тоалетна. Най-големият ми проблем е храната. Не ми харесва, изключително вредна и мазна. Набляга се на сладко, пържено и fast food. Вече нямам съмнение защо американците са първи в света по затлъстяване.“ Въпреки проблемите с храната, той остава доволен от транспортната мрежа в града. Автобусите са често и спират на почти всяка улица в града.

Струва ли си настина?

„Надникът на час почти навсякъде е минималното за щата Мериленд - 15$. С удръжките за данъци става около 14$. Не разчитам на бакшиши, обикновено са символични, а това, което изкарвам на седмица е около 750-800$. За месец са малко над 3000$, а аз работейки 4 месеца изкарвам приблизително 12000$.“

Какви са най-големите предизвикателства за студентите там?

За студентът Виктор това е ,,културния шок” - да осъзнаеш, че си далеч от дома и влизаш в нова култура. Трябва да се научиш да разпределяш времето си добре и да управляваш парите си правилно, защото никога не знаеш, какво ще стане.

Снимка: Виктор Димитров

За или против бригадата?

Виктор споделя, че не съжалява и решението да отиде там е едно от най-добрите му. „Дойдох тук с различни цели от повечето хора - не просто да изкарам пари, а да израстна духовно и личностно. Все още смятам, че това наистина е страната на неограничените възможности. Сбъднах най-голямата си детска мечта. Откакто се помня съм фен на кеча и това лято отидох на второто най-голямо събитие на WWE – Summerslam и там се срещнах с моя любим кечист - Гробаря. Препоръчвам на всеки студент да отиде поне веднъж на Бригада“ – завършва Виктор.

