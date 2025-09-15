Защо Fitch рязко понижи кредитния рейтинг на Франция?

Понижението на рейтинга идва само четири дни след като премиерът Франсоа Байру подаде оставка

На 9 септември френското правителство официално подаде оставка, като премиерът Байру я връчи на президента Макрон. 4 дни по-късно, Fitch понижи кредитния рейтинг на Франция от „AA-“ на „A+“, позовавайки се политическите проблеми и разногласия по въпроса как да бъдат овладени влошаващите се публични финанси. Рейтинговата агенция подчерта, че въпреки усилията на президента Еманюел Макрон, напрежението в страната се засилва, съобщава АФП, цитира БГ НЕС.

Агенцията предупреди, че държавният дълг на Франция ще продължи да се увеличава поне до 2027 г., освен ако не бъдат взети бързи и ефективни мерки за ограничаването му. Това поражда сериозни опасения относно устойчивостта на публичните финанси в дългосрочен план.

Понижението на рейтинга идва само четири дни след като премиерът Франсоа Байру подаде оставка, след като не успя да спечели вот на доверие в парламента. Байру настояваше за строги мерки за икономии, включително съкращения в разходите, с цел да се ограничи растящият бюджетен дефицит и държавният дълг. Новият премиер Себастиен Лекорню се очаква да се сблъска с още по-сложни предизвикателства при съставянето на бюджета за следващата година, като политическата обстановка остава силно поляризирана и разпокъсана.

Fitch подчерта, че провалът на правителството във вота на доверие е показателен за засилващата се политическа фрагментация, което от своя страна подкопава способността на властите да осъществят съществени фискални реформи. Според агенцията, целта за дефицит под 3% от БВП няма да бъде постигната преди 2029 г., в разрез с по-ранните прогнози.

Макар и оттеглящият се министър на икономиката Ерик Ломбард да призна значимостта на решението на Fitch, той подчерта, че основите на френската икономика остават стабилни. Въпреки това, подобно понижение обикновено води до повишена рискова премия за държавните облигации. Някои анализатори обаче смятат, че пазарите вече са отразили този риск – доходността по 10-годишните френски облигации достигна 3,47% на 9 септември.

