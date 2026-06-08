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Bitcoin
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БГ Бизнес Определени търговски вериги свалят цените с до 30% за 6 месеца

Определени търговски вериги свалят цените с до 30% за 6 месеца

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Държавата няма да контролира цените

Определени търговски вериги ще се включат в националната инициатива „Кошница с грижа“, съвместна кампания на правителството с водещите вериги. В рамките на 6 месеца гражданите ще могат да пазаруват стоки от първи необходимост с намалена цена в диапазона от 15 до 30%, пише БНР.

"Очакваме днес да чуем хранителните вериги как виждат тяхната социална отговорност, свързана с намаляването на цените на храните от първа необходимост. Искаме трайно социално отговорно поведение по същия начин, както го показват в Западна Европа", посочи вицепремиерът.

Снимка: bTV

Този продукт в малката потребителска кошница поскъпна най-много

По негови думи веригите ще излязат със собствена позиция кои храни и с колко ще бъдат намалени. Същевременно Пулев подчерта, че държавата няма да контролира цените, а ще координира процесите.

Правителството има основателни подозрения, че цените на веригите не отговарят на нормалните търговски практики, каза още вицепремиерът и добави, че има случаи на надценки от над 100%. По думите му има пазарен дефект и затова нормалните пазарни механизми за определяне на цените не работят.

"Методиката (за справедливата цена), която разработваме, е прозрачна, ще бъде подложена на обществено обсъждане, а въпреки "вокалните критики" правителството е получило лавина от подкрепа за намерението си", настоя още Пулев.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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