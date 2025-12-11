Цените на имотите в Атина и Солун са скочили с над 100% от 2017 г.

Средната продажна стойност на новите жилища в Атика е достигнала 4 100 евро/кв.м

Пазарът на жилища в Гърция вече се намира на ниво, което надхвърля предишния връх от 2008 г., потвърждавайки пълното възстановяване на цените след икономическата криза. Според обработени данни от индексите на цените на жилищата на Банката на Гърция, към края на третото тримесечие на 2025 г. стойностите в национален мащаб са с 7,14% по-високи спрямо 2008 г. и са скочили с общо 86% спрямо най-ниското ниво, отчетено през 2017 г., предава Кathimerini.

Снимка: Getty Images/iStock

Този ръст ясно подчертава засилващите се затруднения за желаещите да закупят собствен дом, които все по-често установяват, че наличните им средства не достигат. В Атика ситуацията е още по-тежка – там цените вече са с 12,5% над тези от 2008 г. и със 103% по-високи спрямо 2017 г. Солун също бележи значителен скок: средното увеличение достига 100%, а текущите цени надминават предишния си пик от 2008 г. с 5,7%.

В двата основни градски центъра редица квартали отдавна са преминали най-високите си ценови равнища от периода преди кризата. Южните предградия, централната част на Атина и северните предградия отчитат ръстове от 20% до 30% в сравнение с 2008 г., подхранвани от силно търсене както от местни купувачи, така и от чуждестранни инвеститори през последните години.

В последен анализ Deloitte поставя Атина на второ място сред най-скъпите европейски градове за покупка на ново жилище, когато се вземат предвид доходите на населението. Според проучването са нужни 15,3 годишни заплати за придобиването на новопостроен апартамент от 70 кв.м. Единствено в Амстердам съотношението е по-неблагоприятно – 15,4 годишни заплати. Средната покупна цена достига 8 475 евро/кв.м, което представлява годишен ръст от 10,1%.

Средната продажна стойност на новите жилища в Атика е достигнала 4 100 евро/кв.м, отбелязвайки увеличение от 10,8% за изминалата година. Това означава, че за имот от 70 кв.м вече са необходими около 287 000 евро. Проучването подчертава още, че цените на новопостроените жилища в Атика са 2,28 пъти по-високи от средните за страната 1 800 евро/кв.м – разлика, която показва мащаба на ценовия натиск в региона.

