Преди Коледа: Какви са цените на коледните елхи тази година?

Какви са цените преди празниците?

Остават 18 дни до Коледа, Дядо Коледа вече чука на вратата, но колко струва елхата, под която тази година той ще постави подаръците ви?

Естествени елхи

„Нищо не ти се струва твърде лошо, трудно или тъжно, когато имаш жива коледна елха в хола си.“ Тази година четири стопанства в обхвата на Североизточното държавно предприятие (СИДП) ще предлагат коледни дръвчета, съобщава БТА. през 2024 г. предложиха на гражданите 766 отсечени и 665 коледни елхи със закрити корени на цени от 14,40 до 55 лева. А ето какви са цените тази година:

От ДГС-Търговище предлагат на гражданите 120 броя обикновен смърч на цена от 40 лв. (20,45 EUR), 63 броя смърч, отсечени над 2 метра, с цена 60 лв. (30,68 EUR) и 1194 броя поставени в контейнер за 57 лв. (29,14 EUR).

От стопанството са подготвили още 22 броя отсечена дугласка ела, на цена от 28 лв. (14,32 EUR) и 91 броя със закрита коренова система за 45 лв. (23,01EUR).

ДЛС-Балчик предлага 30 отсечени обикновени ели и 20 поставени в контейнер. Първите ще струват 18,80 лв. (9,61 EUR), а вторите 26 лв. (13,29 EUR). Дръвчетата ще се продават в горски разсадник "Соколово".

ДГС-Шумен предлага на гражданите 30 обикновени смърча в контейнер за 32 лв. (16,36EUR), 50 броя отсечени на същата цена и 30 броя с корен в чувал за 25 лв. (12,78 EUR). Коледните дръвчета ще се продават в горски разсадник "Салманово".

112 броя отсечена обикновена ела и пет броя отсечен черен бор са подготвили от ДГС-Преслав. Цената на елата е 12 лв. за брой (6,14EUR), а на бора 9,60 лв. (4,91EUR). Коледните елхи могат да бъдат закупени от административната сграда на стопанството във Велики Преслав, допълни говорителят на СИДП.

До момента стопанствата от Североизточното държавно предприятие са продали 184 отсечени коледни дръвчета и 47 контейнерни.

Изкуствени дръвчета

Цената на изкуствените коледни дървета варира в зависимост от височината и цвета. Дръвче, което е 90 см. Може да бъде намерено за 20 лв., бяла изкуствна коледна елха, с размери 150 см може да бъде намерена за 40 лв. Високите елхи, които стигат до 250 см. се срещат на по-скъпа цена – 831 лв., заснежена 3D на същите размери струва 867 лв. Елхите, които изглеждат като истински могат да достигнат цена от 1.129 лв.

