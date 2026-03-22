Официално пускат филм за куклите "Labubu"

Все още не е обявена дата за премиера

Изключително популярните кукли Labubu скоро ще се появят в собствен пълнометражен филм, съобщиха китайската компания за играчки Pop Mart и Sony Pictures. Проектът ще съчетава игрално кино с компютърно генерирана анимация и засега се намира в ранен етап на разработка, уточняват двете компании. Все още не е обявена дата за премиера.

Режисьор на филма ще бъде Пол Кинг, известен с работата си по „Уонка“, „Падингтън“ и комедийния сериал на BBC „Могъщият Буш“. През последните години Labubu се превърна в глобален феномен, а огромните продажби изстреляха Pop Mart до стойност от близо 40 милиарда долара.

Популярността на Labubu позволи на компанията да разшири дейността си отвъд играчките, включително чрез управление на тематичен парк в Пекин. Сега Pop Mart прави следваща стъпка, насочвайки се към филмовата индустрия. Куклите са най-разпознаваемият продукт на бранда, като част от тяхната привлекателност идва от факта, че се продават в т.нар. „слепи кутии“, при които купувачът разбира кой модел е получил едва след отваряне, предава BBC.

Интересът към Labubu се подхранва и от популярни личности като Риана и Лиса от Blackpink, които са били заснемани с талисманите като аксесоар към дизайнерските си чанти. Героят е създаден преди повече от десет години от хонконгския художник Касинг Лунг като горски елф, вдъхновен от скандинавската митология и част от неговата поредица книги „Чудовищата“.

Филмът беше обявен в Париж по време на световно изложбено турне по повод десетгодишнината на Labubu. Лунг ще участва като изпълнителен продуцент, а Пол Кинг освен режисьор ще бъде и копродуцент, като ще работи по сценария заедно със Стивън Левенсън, познат от „Скъпи Еван Хансен“ и „Тик, тик... Бум!“.

Според експерти, създаването на медиен франчайз около Labubu е логична стъпка след огромния успех на играчките. Подобен филм може да помогне на Pop Mart да се превърне от производител на играчки в пълноценна развлекателна марка и да увеличи доверието на инвеститорите. Анализатори отбелязват, че лоялната фен база и интересът към подобно съдържание, особено сред поколение Z и милениалите.

