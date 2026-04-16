Обявиха нова инвестиция за 45 млн. евро край София

Министърът на икономиката заяви, че проектът утвърждава България като конкурентна дестинация за инвестиции

Днес е важен ден не само за компанията, но и за развитието на индустриална зона Божурище и за утвърждаването на България като конкурентна дестинация за инвестиции. Това каза министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова по време на официална церемония за стартиране на изграждането на трета високоавтоматизирана складова кула в дистрибуционния център на JYSK в индустриална зона Божурище. Инвестицията е за 45 млн. евро, като с нея общият размер на вложените от компанията средства в България ще надхвърли 164 млн. евро.

Министър Щонова заяви категоричната подкрепа на държавата за проекти, които създават добавена стойност, насърчават екологичната устойчивост и осигуряват дългосрочна заетост. „Най-важната задача пред Министерството на икономиката и индустрията е да решава оперативно всички проблеми и предизвикателства пред компаниите, които оперират в страната, и да бъде надежден партньор на инвеститорите в тяхното развитие в България“, подчерта тя и заяви, че ще съдейства за бързото решаване на всички административни трудности, които възникнат при реализиране на инвестицията.

В церемонията участваха още министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов, посланикът на Кралство Дания в България Флеминг Стендер, Оле Томпсен, изпълнителен вицепрезидент по логистика на JYSK и др., предаде БГНЕС.

Новото съоръжение ще увеличи капацитета на базата с близо 50%, а общата площ на логистичния център ще достигне 116 000 кв. м. Дистрибуционният център в България, открит през 2018 г., обслужва над 304 магазина в Балканския регион и всички физически и онлайн доставки за България, Турция, Гърция и Румъния, както и франчайз обекти в още редица държави. В логистичната база в Божурище работят над 350 души. Към момента JYSK оперира с 61 магазина в България и планира откриването на поне още два нови обекта до края на 2026 г.

