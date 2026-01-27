BGN → EUR
БГ Бизнес Инвестират 1,5 млн. евро в нова складово-логистична база край София

Инвестират 1,5 млн. евро в нова складово-логистична база край София

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

С реализацията на проекта се очаква разкриването на нови работни места

Инвестиция в размер на 3 млн. лева (около 1,5 млн. евро) ще бъде реализирана в изграждането на нова складово-логистична база в района на Индустриален парк София–Божурище. Проектът получи сертификат клас А от Българската агенция за инвестиции. Сертификатът беше връчен от изпълняващия длъжността изпълнителен директор на агенцията Ангел Иванов на управителя на Нико-99-ЕС ООД Никола Гагов.

Инвестиционното намерение предвижда изграждането на съвременна складово-логистична база за складиране и съхранение на чужди стоки и товари. Обектът ще бъде разположен в село Гурмазово, в рамките на индустриалния парк.

Какви такси се плащат при покупко-продажба на имот?

С реализацията на проекта се очаква разкриването на нови работни места, които ще допринесат за икономическото развитие на региона. Компанията цели да отговори на нарастващото търсене на логистични и складови решения, породено от динамично развиващата се бизнес среда и засиления инвеститорски интерес към района.

Министерството на финансите пласира ДЦК за 150 млн. евро

Новата база се очаква да подобри логистичната свързаност, да оптимизира процесите по съхранение и дистрибуция и да подкрепи устойчивото развитие на индустриалната зона край София.

