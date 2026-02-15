Важат ли още ваучерите със стойности в левове?

Какво трябва да знаят потребителите

Подаръчни ваучери, купони за отстъпки и талони, издадени в левове, могат да продължат да се използват и след преминаването към еврото – но само до изтичане на срока им на валидност. Това напомнят в онлайн платформата Ние, потребителите.

Как ще се изчислява стойността им?

Снимка: iStock

При използване на ваучери с посочена стойност в левове, сумата се превалутира в евро по официалния фиксиран курс 1,95583 лв. за 1 евро.

Пресмятането става, като стойността в левове се раздели на курса и се закръгли до втория знак след десетичната запетая според стандартното математическо правило - ако третият знак е 5 или повече – вторият се увеличава с единица; ако третият знак е под 5 – вторият остава непроменен.

Какви ваучери и документи остават валидни?

Освен подаръчни ваучери и талони от търговци за върнати стоки или неизползвани услуги, валидни остават и ваучери за храна, пуснати в обращение преди въвеждането на еврото, както и пощенски марки, използвани до 31 декември 2025 г.

В този списък влизат и ценни книжа на приносител и компенсаторни инструменти – компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи и поименни компенсационни бонове, както и персонализирани превозни документи, книги, учебници и учебни помагала, детски илюстровани книги, книжки за оцветяване и нотни издания, тютюневи изделия с отпечатани цени в левове.

Тези продукти и документи могат да се използват до изтичане на валидността им или до изчерпване на наличностите на пазара.

Какво означава това за потребителите?

Промяната на официалната валута не обезсилва вече издадени ваучери и документи. Потребителите могат спокойно да ги използват, стига да следят сроковете им и правилното превалутиране на стойността.

