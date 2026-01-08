НСИ отчита 3,1% ръст на търговския оборот спрямо ноември 2024 г.

Отчетено е намаление на оборота при търговия на дребно с нехранителни стоки

През ноември 2025 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени намалява с 0,4% спрямо предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени. Търговският оборот нараства с 3.1% спрямо ноември 2024 г., показват календарно изгладените данни, съобщиха от НСИ.

През ноември 2025 г. е отчетено намаление на оборота при: „Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали“ - с 1.8%, и „Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“- с 0.6%. Увеличение е регистрирано при „Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали“ - с 2.1%.

В групата „Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали“ намаление е регистрирано при следните подгрупи: „Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия“ - с 6.9%, „Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности“ - с 3.6%, и „Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет“ - с 2.2%. Увеличение се наблюдава при „Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита" - с 1.8%, и „Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки" - с 0.8%.

През ноември 2025 г. в сравнение със същия месец на 2024 г. ръст на оборота е регистриран при „Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали“ - с 10.3% и при „Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали“ - с 5.9%, докато при „Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“ се наблюдава намаление - с 2.0%.

В групата „Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали“ нарастване се наблюдава при подгрупи: „Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита“ - с 15.3%, „Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника” - с 14.7%, и при „Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки“ - с 8.9%. Намаление е регистрирано в „Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет" - 8.8%.

