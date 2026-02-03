Туристи бяха измамени от изкуствен интелект, търсейки фалшиви горещи извори

Въпреки измамите, 89% от потребителите планират да използват AI за бъдещи пътувания

Изкуственият интелект доведе туристи до несъществуваща атракция в Тасмания, след като уебсайт за пътувания промотира „горещи извори“, които не съществуват. Австралийски туроператор се оказа в неловка ситуация, след като генерирана от AI статия изпрати пътешественици към отдалечено място в североизточната част на страната, където Уелдборо никога не е имал термални извори, предава Еuronews.

Според информацията, горещите извори Уелдборо като едно от „7-те най-добри преживявания в горещи извори на Тасмания за 2026 г.“. В действителност единствената възможност за посещаващите е студено гмуркане в река Уелд, което оставя туристите разочаровани и объркани. От юли миналата година мястото е привлякло постоянен поток от измамени пътешественици.

Маркетинговите материали на Tasmania Tours, изглеждащи като създадени от AI, включват както истински атракции като пещерите и термалните извори Хейстингс, така и измислени локации, като „най-студеното място в Австралия“ Лиауини. Собственикът на компанията призна, че публикациите са обработвани от трета страна чрез AI и някои материали са били публикувани „по погрешка“.

Използването на изкуствен интелект в туристическата индустрия расте бързо, като големи компании като Google и Expedia препоръчват технологията за планиране на пътувания. За по-малки фирми като Tasmania Tours AI се оказва инструмент за конкурентоспособност, позволявайки актуализирано и привлекателно съдържание, но също така носи риск от разпространение на неточна информация.

С проучвания показващи, че 89% от потребителите планират да използват AI за бъдещи пътувания, опасността от дезинформация остава висока. Туристите могат да се окажат подведени от неточни препоръки, като тези за горещите извори Уелдборо, едва след като пристигнат на място.

