НСИ: Очаква се годишната инфлация да се забави през февруари до 3,3%

Това е най-ниската инфлация от декември 2024 г. насам

Инфлацията в България се очаква да се забави през февруари до 3,3% на годишна база от 3,5% в началото на 2026 г., показва експресна оценка на Националния статистически институт. Това е най-ниската инфлация от декември 2024 г. насам.



На месечна база потребителските цени се очаква да се повишат с 0,3% спрямо януари, когато нараснаха с 0,6 на сто, предаде БНР.



През февруари 2026 г. спрямо предходния месец се очаква увеличение на цените в групите: "Информация и комуникация" (повишение с 1,3%), "Алкохолни напитки, тютюневи изделия" (с 0,9%), "Услуги на ресторанти и хотели" (с 0,8%) и "Хранителни продукти и безалкохолни напитки" (0,7%), докато намаление на цените се очаква в групите "Облекло и обувки" (спад с 1,9%) и "Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ (с 0,9%).

Според експресните оценки, НСИ очаква хармонизираната инфлация през февруари да се повиши на месечна база с 0,1% и на годишна база с 2,0 на сто.



Месечната инфлацията в т.нар. малка потребителска кошница се очаква да бъде 0,6%, а годишната инфлация да достигне 2,9 на сто.



Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата спрямо предходния месец се очаква да се увеличат с 1,2% при хранителните продукти и с 0,1% в сектора на услугите, докато цените в групата "нехранителни стоки" да се намлят с 0,2 на сто.





Официалните предварителни данни на НСИ за инфлацията през февруари ще бъдат оповестени на 16-и март.



От НСИ отбелязват, че експресните предварителни оценки за инфлацията и индексите на потребителските цени са изчислени на база регистрирани цени, които представляват приблизително 90% от всички планирани регистрации за отчетния месец. Останалите регистрации се включват при изчислението на индексите на потребителските цени по окончателни данни.

