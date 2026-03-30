×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1517 BGN
Петрол
115.37 $/барел
Bitcoin
$67,651.1
Последвайте ни
БГ Бизнес НСИ: Общият показател на бизнес климата намалява с 3.8 пункта

НСИ: Общият показател на бизнес климата намалява с 3.8 пункта

bTV Бизнес екип

Спрямо предходния месец се регистрира известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки

През март 2026 г. общият показател на бизнес климата намалява с 3.8 пункта в сравнение с февруари (от 17.4% на 13.6%) в резултат на неблагоприятния бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и в сектора на услугите, предаде БГНЕС. 

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" се понижава с 1.3 пункта (от 16.3% на 15.0%), което се дължи на неблагоприятните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията.

Спрямо предходния месец обаче анкетата регистрира известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца. Основните затруднения за дейността на предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда и недостига на работна сила, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното въздействие на първия фактор. 

Прогнозите на мениджърите относно продажните цени в промишлеността през следващите три месеца са в посока на увеличение. През март съставният показател „бизнес климат в строителството“ запазва равнището си от преходния месец (от 14.4% на 14.1%). По мнение на строителните предприемачи настоящата строителна активност се оценява като благоприятна, като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца се подобряват. Факторът, ограничаващ в най-голяма степен развитието на бизнеса, е несигурната икономическа среда, следвана от недостига на работна сила и цените на материалите. 

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ намалява с 6.9 пункта (от 28.6% на
21.7%),  което се дължи на изместване на оценките и очакванията на търговците на дребно за бизнес
състоянието на предприятията от „добро“ към запазване на „същото“. 

Основните пречки за дейността на предприятията остават конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене, като през последния месец се отчита намаление на отрицателното влияние на третия фактор.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

Вижте още автори
