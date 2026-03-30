НСИ: Общият показател на бизнес климата намалява с 3.8 пункта

Спрямо предходния месец се регистрира известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки

През март 2026 г. общият показател на бизнес климата намалява с 3.8 пункта в сравнение с февруари (от 17.4% на 13.6%) в резултат на неблагоприятния бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и в сектора на услугите, предаде БГНЕС.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" се понижава с 1.3 пункта (от 16.3% на 15.0%), което се дължи на неблагоприятните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията.

Спрямо предходния месец обаче анкетата регистрира известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца. Основните затруднения за дейността на предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда и недостига на работна сила, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното въздействие на първия фактор.

Прогнозите на мениджърите относно продажните цени в промишлеността през следващите три месеца са в посока на увеличение. През март съставният показател „бизнес климат в строителството“ запазва равнището си от преходния месец (от 14.4% на 14.1%). По мнение на строителните предприемачи настоящата строителна активност се оценява като благоприятна, като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца се подобряват. Факторът, ограничаващ в най-голяма степен развитието на бизнеса, е несигурната икономическа среда, следвана от недостига на работна сила и цените на материалите.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ намалява с 6.9 пункта (от 28.6% на

21.7%), което се дължи на изместване на оценките и очакванията на търговците на дребно за бизнес

състоянието на предприятията от „добро“ към запазване на „същото“.

Основните пречки за дейността на предприятията остават конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене, като през последния месец се отчита намаление на отрицателното влияние на третия фактор.