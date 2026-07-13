Ново поскъпване на петрола с 4%: Как се движат цените на горивото в България?

Цените на петрола скочиха заради подновените боеве между САЩ и Иран

Цените на петрола се повишиха рязко в началото на търговията в понеделник, след като Съединените щати започнаха вълна от атаки срещу Иран, а Техеран обяви, че ще затвори Ормузкия проток, предава АФП, цитирано от БГНЕС.

Барел от международния бенчмарк „Брент“ за доставка през септември поскъпна с 3,75% до 78,86 долара около 22:10 ч. по Гринуич в неделя. Американският бенчмарк „Уест Тексас Интърмидиът“ поскъпна с 3,65% до 74,02 долара за барел за доставка през август.

Какви са цените на горивата у нас?

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Възобновяването на конфликтите между САЩ и Иран оказва различно влияние върху пазара на горива у нас. Докато бензинът запазва стабилни позиции, при дизела се наблюдава лек, но постоянен ръст.

Цената на бензин А95 остава без промяна в продължение на почти три седмици. От 25 юни до днес (13 юли): Цената е трайно фиксирана на 1,48 евро за литър. За разлика от бензина, при дизеловото гориво се забелязва тенденция към покачване на цената през последните дни.

На 8 юли цената отчита лек скок до 1,51 евро за литър. Днес (13 юли) цената нараства с още 2 цента и достига 1,53 евро за литър.

Докато бензинът А95 не е мръднал от края на юни, дизелът е поскъпнал с общо 0,02 евро на литър в рамките на последните пет дни.