Нови правила в енергетиката: регулации отварят пазара за енергийни общности и ускоряват зеления преход

България прави ключова стъпка към модернизация на електроенергийния пазар. Последните промени в Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) са част от изпълнението на ангажиментите по Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и целят синхронизиране на подзаконовата рамка с измененията в Закона за енергетиката.

Регулаторът вече утвърди и Методика за изчисляване на количествата произведена, разпределена за потребление и продадена електроенергия за новите участници на пазара – документ, който е публикуван в „Държавен вестник“. Това поставя основата за практическото функциониране на новите модели на производство и споделяне на електроенергия, става ясно от съобщение в сайта на КЕВР.

Приемането на пакета от нормативни актове има стратегическо значение. То позволява на България да спази крайните срокове по ПВУ и да прекрати започнатата процедура срещу страната за нетранспониране на европейската директива за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници.

С други думи – регулацията не просто догонва европейските политики, а създава условия за реалното им приложение на национално ниво.

Промените в ПТЕЕ създават нормативна рамка за ускорено развитие на:

граждански енергийни общности;

общности за възобновяема енергия;

активни потребители и prosumers.

Новите правила насърчават крайните клиенти и други участници да изграждат собствени генериращи мощности за производство на електроенергия за собствено потребление.

Икономически ефект

Развитието на децентрализирано производство води до:

намаляване на технологичните разходи на електроразпределителните оператори;

по-прогнозируеми разходи за електроенергия;

по-ниски цени за мрежови услуги.

Така целите на Закона за енергетиката – доставки на енергия при минимални разходи – започват да се реализират на практика.

Нови правила за участниците на пазара

С допълненията в ПТЕЕ се регламентират:

включването на нови участници на електроенергийния пазар;

тяхната структура и дейност;

видовете договори, по които могат да бъдат страни;

съставът и управлението на групите за споделяне на енергия;

техническите изисквания за измерване на електроенергията.

Един от най-важните елементи в новите правила е въвеждането на стимули за търговските участници, които споделят електроенергия.

При определени условия те ще могат да не заплащат част от цените за мрежови услуги за количествата електроенергия, разпределени за потребление.

Какво означава това за бизнеса?

по-ниски оперативни разходи за електроенергия;

по-голям интерес към инвестиции във ВЕИ;

нови бизнес модели в енергетиката.

