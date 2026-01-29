Ето кои компании у нас грабнаха Наградата на германската икономика 2025

Това се случи по време на прием на Германо-Българската индустриално-търговска камара

По време на Новогодишния прием на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) снощи тържествено беше връчена Наградата на германската икономика за 2025 г. Събитието се проведе в присъствието на множество високопоставени гости.

В поздравителен адрес президентът Илияна Йотова подчерта значението на икономическите постижения за развитието на България и определи Германо-Българската индустриално-търговска камара като важен партньор за доверие, растеж и устойчиво сътрудничество. Бившият президент Росен Плевнелиев акцентира върху силните исторически основи на германо-българските отношения и ги определи като история на успех, основана на споделени ценности. За бъдещето той подчерта необходимостта от реформи, дългосрочно планиране и фокус върху сектори като енергетиката, отбраната и дигитализацията. В своята новогодишна реч президентът на ГБИТК д-р Хорст Щюер подчерта стабилното икономическо развитие на България през 2025 г. и значението на германо-българските търговско-икономически отношения. България отчете очакван икономически растеж от 3,4 процента, а двустранният стокообмен с Германия остана стабилен – над 12 милиарда евро.

Д-р Щюер открои положителния ефект от пълноправното присъединяване на България към Шенген и въвеждането на еврото, като същевременно обърна внимание на предизвикателства като недостига на квалифицирани кадри и необходимостта от по-голяма административна предвидимост. За 2026 г. Камарата очаква активен диалог с институциите и нови икономически импулси.

За 2026 г. Камарата очаква активен диалог с институциите и важни икономически импулси чрез международни делегации и предстоящото международно изложение за отбрана HEMUS, което ще се проведе в Пловдив от 3 до 6 юни 2026 г.

По време на церемонията бяха отличени три компании за изключителни икономически постижения

Категория: Голямо предприятие с фокус иновации

Победител: Festo Bulgaria

Festo Bulgaria получи отличието за своя принос в областта на иновациите и внедряването на най-съвременни цифрови производствени технологии. Компанията използва напълно интегрираната система Puma, която осигурява пълна прозрачност в реално време на всички производствени процеси и повишава ефективността.

Освен това Festo Bulgaria играе ключова роля в разработването на CP – първия edge контролер на групата Festo, реализиран като международен високотехнологичен проект между София, Есллинген и Виена. Компанията прилага и над 30 функционални и монтажни теста за всеки продукт, с цел гарантиране на най-високи стандарти за качество.

Категория: Малко и средно предприятие с фокус иновации

Победител: El Kontrol EOOD

El Kontrol беше отличена за цялостен проект за модернизация на градското осветление в Стара Загора. В рамките на финансирания от ЕС проект компанията инсталира около 5000 енергоефективни LED осветителни тела, които се очаква да намалят енергийното потребление на града с над 30 процента.

В допълнение El Kontrol разработи и внедри интелигентна система за мониторинг и управление на уличното осветление, както и фотоволтаична инсталация с батерийни системи за съхранение на енергия. Проектът беше изпълнен успешно само за три месеца и половина и служи като пример за мащабируеми решения за „умен град“.

Категория: Устойчиво развитие на човешкия капитал

Победител: ConverterTec Bulgaria

ConverterTec Bulgaria беше отличена за своя ангажимент към устойчивото развитие на човешкия капитал. Компанията прилага дългосрочна стратегия за управление на персонала, фокусирана върху систематично развитие, подготовка на бъдещи лидери и насърчаване на ключови компетентности за бъдещето.

Чрез партньорства с университети и активен трансфер на знания в рамките на международната група младите инженери получават ранна и практическа професионална подготовка. Модерната работна среда с гъвкави условия на труд, стабилност и акцент върху разнообразието утвърждава компанията като привлекателен работодател.

Като част от германска индустриална група с почти 30 години опит в конверторните технологии, ConverterTec допринася активно за енергийния преход и регионалното развитие в България.

За Наградата на германската икономика

Наградата на германската икономика се връчва ежегодно от Германо-Българската индустриално-търговска камара и отличава компании, които се открояват с иновативност, устойчиво развитие и значим принос към германо-българските икономически отношения.

За Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК)

Германо-Българската индустриално-търговска камара е първият адрес на представителите на германската икономика и техните партньори в България.

В ГБИТК членуват над 600 български, германски и международни компании и тя е най-голямата двустранна камара в България. Камарата се ангажира да насърчава и подкрепя търговските и икономическите отношения между Федерална република Германия и Република България и допринася за подобряване на бизнес среда за своите членове. В България ГБИТК работи за въвеждането на дуалната система за професионално обучение по германски модел.

