Делът на ВЕИ в транспорта у нас расте, но остава под средното за ЕС

Швеция е страната от ЕС с най-висок дял на възобновяемите енергийни източници

През 2024 г. делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в транспорта достигна 11,2% на ниво ЕС, което е увеличение с 0,2 процентни пункта спрямо 2023 г. (когато беше близо 11%), показват данни на официалната европейска статистика Евростат. Десет години по-рано (през 2014 г.) този дял беше 6,55%, а през 2004 г., откогато датират данните на Евростат, този дял беше едва 1,43%.



Делът през 2024 г. обаче беше със 17,8 процентни пункта по-нисък от целта от 29% за 2030 г. за използване на енергия от възобновяеми източници в транспорта, отбелязва Евростат.



В България делът на ВЕИ енергията в транспорта достигна 8,197% спрямо 8,089% през 2023 г. и след като през 2014 г. този дял беше 5,845%, а през 2004 г. - едва 0,971%, показват данните на европейската статистика.

Швеция беше страната от ЕС с най-висок дял на възобновяемите енергийни източници в транспорта през 2024 г. (цели 26,4%), следвана от Финландия (20,3%) и Нидерландия (19,7%). За разлика от това, най-ниските дялове са регистрирани в Хърватия (0,9%), Гърция (3,9%), Чехия (5,7%), Полша (6%), Кипър (7,2%), Унгария (7,9%) и България (близо 8,2%), пише БНР.



Сред 19-те държави от ЕС, които са регистрирали увеличение на използването на енергия от възобновяеми източници в транспорта между 2023 и 2024 г., най-голямото повишение е в Латвия (ръст със 7,4 процентни пункта) и Нидерландия (с 6,2 п.п.).

Швеция пък беше единствената държава от ЕС, която надвиши целта от 29% още през 2023 г., достигайки дял на ВЕИ енергията в транспорт от 33,6%, но през 2024 г. тя отбеляза на-голям спад в този дял със 7,2 процентни пункта. Останалите намаления в седем други страни членки през 2024 г. варират с между 0,1 процентни пункта за Гърция и Кипър до понижение с 0,8 процентни пункта в Словения.



България е сред страните, отбелязали повишение на този дял през 2024 г. спрямо година по-рано, но със скромните 0,1 процентни пункта.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN