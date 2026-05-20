Финалът в Лига Европа: Битка за над €100 млн. и билет за Шампионска лига

Свят

Вики Петрова

С колко ще забогатеят отборите на Астън Вила и Фрайбург?

Големият ден дойде. Тази вечер ще стане ясен новият победител в един от най-престижните клубни турнири в света - Лига Европа. Един срещу друг, в Истанбул, застават отборите на Астън Вила и Фрайбург.

Това не е поредната футболна битка, това е битка между две велики футболни нации: Англия срещу Германия. bTV Media Group излъчва на живо този сблъсък, като прякото ни предаване започва в 21:00 часа в ефира на bTV Action и на voyo.bg. Водещи на студио „Лига Европа“ са Иван Боянов и Станимира Атанасова.

Финалът в Лига Европа е не просто едно от най-чаканите спортни събития за годината, а момент с огромно финансово значение, който може да преобрази бъдещето на всеки футболен клуб.

Освен престиж и слава, победителят си осигурява десетки милиони евро приходи от УЕФА, телевизионни права, спонсори и маркетинг. Истинският финансов джакпот обаче е директната квота за Шампионска лига, която може да увеличи общите приходи до над €100 млн.

Ключови факти

  • Значителен награден фонд: Общата сума за разпределение между клубовете в Лига Европа за сезон 2025/26 достига €565 млн., което представлява 17.02% от общия награден фонд на UEFA за клубни турнири, възлизащ на €3.317 млрд.
  • Директни приходи за победителя: Шампионът в Лига Европа може да спечели над €40 млн. само от спортни резултати през сезона, защото според регламента, всяка спечелена точка, във всеки един мач – от груповата фаза, през елиминациите и до финала, носи приходи.
  • Квота за Шампионската лига: Най-голямата финансова награда е директното участие в Шампионска лига, където само за участие се получават десетки милиони евро, а общият награден фонд е €2.467 млрд.
  • "Value Pillar" система: Новата система за разпределение на приходите, наречена "Value Pillar", комбинира бившия пазарен дял (market pool) и коефициента на клуба, като разпределя €853 млн. или 35% от нетния приход.
  • Финансова пропаст с Шампионската лига: Самото класиране за груповата фаза на Шампионската лига носи повече приходи, отколкото спечелването на Лига Европа.
  • Растящо значение: Лига Европа вече не е второстепенен турнир, а ключов бизнес актив, влияещ върху трансферните бюджети и финансовия феърплей на клубовете.

Детайли

Разпределение на наградния фонд в Лига Европа 2025/26

За сезон 2025/26, клубовете в Лига Европа получават значителни суми на всеки етап от турнира:

  • Участие в лига фазата: Около €4.31 млн.
  • Бонуси за представяне в груповата фаза:
    • Победа: €450 хил.
    • Равенство: €150 хил.
    • Бонуси се разпределят и въз основа на крайното класиране в лига фазата.
  • Бонуси за елиминационна фаза:
    • Достигане до осминафинал: €1.7 млн.
    • Достигане до четвъртфинал: €2.5 млн.
    • Достигане до полуфинал: €4.5 млн.
    • Достигане до финал: Приблизително €7 млн.
    • Спечелване на трофея: Допълнителни €6 млн.

Тези суми показват, че един отбор, който се представи отлично и спечели трофея, може да натрупа над €40 млн. само от директни награди от УЕФА.

 Истинският джакпот: Квота за Шампионската лига

Най-голямата финансова мотивация за спечелване на Лига Европа е гарантираното място в следващото издание на Шампионска лига. Шампионската лига разпределя над €2.467 млрд. между участващите клубове, което е почти три пъти повече от Лига Европа.

Самото участие в груповата фаза на Шампионската лига носи повече пари, отколкото спечелването на Лига Европа. Когато към тези приходи се добавят средства от телевизионни права, спонсорски договори, продажби на билети и комерсиални партньорства, общата стойност на победата във финала на Лига Европа може лесно да надхвърли €100 млн. Липсата на квалификация за Шампионската лига може да струва на големите клубове между £80 млн. и £120 млн.

Новият финансов модел на УЕФА: "Value Pillar" и пазарен дял

Новият формат на УЕФА с 36 отбора и лига фаза промени изцяло икономиката на турнира. Наградният фонд в Лига Европа е нараснал с приблизително 35–40% през последните пет години, а бонусът за достигане до финала е скочил с над 50% спрямо предишния цикъл.

Ключов елемент в новото разпределение е системата "Value Pillar". Тя е комбинация от предишния "market pool" (който се базираше на стойността на телевизионния пазар на съответната страна) и коефициента на клуба, отразяващ историческото му представяне в европейските турнири.

Тази система разпределя €853 млн. (35% от нетните приходи) и носи допълнителни приходи за клубовете от по-големите телевизионни пазари, като тези от Англия, които традиционно печелят най-много.

Растящото значение на Лига Европа

В продължение на години Лига Европа беше възприемана като второстепенно състезание спрямо Champions League. Днес обаче турнирът е трансформиран:

  • Носи десетки милиони евро, променяйки трансферните бюджети и влияейки пряко върху финансовия феърплей.
  • Увеличава глобалната популярност и експозиция на клубовете, превръщайки се в ключов бизнес актив.
  • Общите приходи на водещите клубове в Европа продължават да растат, като кумулативните приходи на клубовете от "Money League" достигат €12.4 млрд. за 2025/26 г. deloitte

Практически Изводи

  • Стратегическа цел: За много клубове спечелването на Лига Европа вече е основна стратегическа цел заради директната квота за Шампионската лига и свързаните с нея огромни приходи.
  • Финансова стабилност: Участието в Лига Европа, особено успешното, значително подобрява финансовата стабилност на клубовете, позволявайки им да инвестират в нови играчи и инфраструктура.
  • Влияние на пазарите: Новият модел на УЕФА с "Value Pillar" засилва финансовото предимство на клубовете от големите телевизионни пазари.
  • Бизнес модел: Футболните клубове все повече функционират като мащабни бизнес предприятия, където европейските турнири са основен източник на приходи и фактор за растеж.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

