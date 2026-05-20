Финалът в Лига Европа: Битка за над €100 млн. и билет за Шампионска лига

С колко ще забогатеят отборите на Астън Вила и Фрайбург?

Големият ден дойде. Тази вечер ще стане ясен новият победител в един от най-престижните клубни турнири в света - Лига Европа. Един срещу друг, в Истанбул, застават отборите на Астън Вила и Фрайбург.

Това не е поредната футболна битка, това е битка между две велики футболни нации: Англия срещу Германия. bTV Media Group излъчва на живо този сблъсък, като прякото ни предаване започва в 21:00 часа в ефира на bTV Action и на voyo.bg. Водещи на студио „Лига Европа“ са Иван Боянов и Станимира Атанасова.

Финалът в Лига Европа е не просто едно от най-чаканите спортни събития за годината, а момент с огромно финансово значение, който може да преобрази бъдещето на всеки футболен клуб.

Освен престиж и слава, победителят си осигурява десетки милиони евро приходи от УЕФА, телевизионни права, спонсори и маркетинг. Истинският финансов джакпот обаче е директната квота за Шампионска лига, която може да увеличи общите приходи до над €100 млн.

Ключови факти

Директни приходи за победителя: Шампионът в Лига Европа може да спечели над €40 млн. само от спортни резултати през сезона, защото според регламента, всяка спечелена точка, във всеки един мач – от груповата фаза, през елиминациите и до финала, носи приходи.

Квота за Шампионската лига: Най-голямата финансова награда е директното участие в Шампионска лига, където само за участие се получават десетки милиони евро, а общият награден фонд е €2.467 млрд.

Лига Европа вече не е второстепенен турнир, а ключов бизнес актив, влияещ върху трансферните бюджети и финансовия феърплей на клубовете.

Детайли

Разпределение на наградния фонд в Лига Европа 2025/26

За сезон 2025/26, клубовете в Лига Европа получават значителни суми на всеки етап от турнира:

Участие в лига фазата: Около €4.31 млн.

Около €4.31 млн. Бонуси за представяне в груповата фаза:

Победа: €450 хил.



Равенство: €150 хил.



Бонуси се разпределят и въз основа на крайното класиране в лига фазата.

Бонуси за елиминационна фаза:

Достигане до осминафинал: €1.7 млн.



Достигане до четвъртфинал: €2.5 млн.



Достигане до полуфинал: €4.5 млн.



Достигане до финал: Приблизително €7 млн.



Спечелване на трофея: Допълнителни €6 млн.

Тези суми показват, че един отбор, който се представи отлично и спечели трофея, може да натрупа над €40 млн. само от директни награди от УЕФА.

Истинският джакпот: Квота за Шампионската лига

Най-голямата финансова мотивация за спечелване на Лига Европа е гарантираното място в следващото издание на Шампионска лига. Шампионската лига разпределя над €2.467 млрд. между участващите клубове, което е почти три пъти повече от Лига Европа.

Самото участие в груповата фаза на Шампионската лига носи повече пари, отколкото спечелването на Лига Европа. Когато към тези приходи се добавят средства от телевизионни права, спонсорски договори, продажби на билети и комерсиални партньорства, общата стойност на победата във финала на Лига Европа може лесно да надхвърли €100 млн. Липсата на квалификация за Шампионската лига може да струва на големите клубове между £80 млн. и £120 млн.

Новият финансов модел на УЕФА: "Value Pillar" и пазарен дял

Новият формат на УЕФА с 36 отбора и лига фаза промени изцяло икономиката на турнира. Наградният фонд в Лига Европа е нараснал с приблизително 35–40% през последните пет години, а бонусът за достигане до финала е скочил с над 50% спрямо предишния цикъл.

Ключов елемент в новото разпределение е системата "Value Pillar". Тя е комбинация от предишния "market pool" (който се базираше на стойността на телевизионния пазар на съответната страна) и коефициента на клуба, отразяващ историческото му представяне в европейските турнири.

Тази система разпределя €853 млн. (35% от нетните приходи) и носи допълнителни приходи за клубовете от по-големите телевизионни пазари, като тези от Англия, които традиционно печелят най-много.

Растящото значение на Лига Европа

В продължение на години Лига Европа беше възприемана като второстепенно състезание спрямо Champions League. Днес обаче турнирът е трансформиран:

Носи десетки милиони евро, променяйки трансферните бюджети и влияейки пряко върху финансовия феърплей.

Увеличава глобалната популярност и експозиция на клубовете, превръщайки се в ключов бизнес актив.

Общите приходи на водещите клубове в Европа продължават да растат, като кумулативните приходи на клубовете от "Money League" достигат €12.4 млрд. за 2025/26 г. deloitte

