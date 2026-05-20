Финалът в Лига Европа: Битка за над €100 млн. и билет за Шампионска лига

С колко ще забогатеят отборите на Астън Вила и Фрайбург?
Големият ден дойде. Тази вечер ще стане ясен новият победител в един от най-престижните клубни турнири в света - Лига Европа. Един срещу друг, в Истанбул, застават отборите на Астън Вила и Фрайбург.
Това не е поредната футболна битка, това е битка между две велики футболни нации: Англия срещу Германия. bTV Media Group излъчва на живо този сблъсък, като прякото ни предаване започва в 21:00 часа в ефира на bTV Action и на voyo.bg. Водещи на студио „Лига Европа“ са Иван Боянов и Станимира Атанасова.
Финалът в Лига Европа е не просто едно от най-чаканите спортни събития за годината, а момент с огромно финансово значение, който може да преобрази бъдещето на всеки футболен клуб.
Освен престиж и слава, победителят си осигурява десетки милиони евро приходи от УЕФА, телевизионни права, спонсори и маркетинг. Истинският финансов джакпот обаче е директната квота за Шампионска лига, която може да увеличи общите приходи до над €100 млн.
Ключови факти
Детайли
Разпределение на наградния фонд в Лига Европа 2025/26
За сезон 2025/26, клубовете в Лига Европа получават значителни суми на всеки етап от турнира:
Тези суми показват, че един отбор, който се представи отлично и спечели трофея, може да натрупа над €40 млн. само от директни награди от УЕФА.
Истинският джакпот: Квота за Шампионската лига
Най-голямата финансова мотивация за спечелване на Лига Европа е гарантираното място в следващото издание на Шампионска лига. Шампионската лига разпределя над €2.467 млрд. между участващите клубове, което е почти три пъти повече от Лига Европа.
Самото участие в груповата фаза на Шампионската лига носи повече пари, отколкото спечелването на Лига Европа. Когато към тези приходи се добавят средства от телевизионни права, спонсорски договори, продажби на билети и комерсиални партньорства, общата стойност на победата във финала на Лига Европа може лесно да надхвърли €100 млн. Липсата на квалификация за Шампионската лига може да струва на големите клубове между £80 млн. и £120 млн.
Новият финансов модел на УЕФА: "Value Pillar" и пазарен дял
Новият формат на УЕФА с 36 отбора и лига фаза промени изцяло икономиката на турнира. Наградният фонд в Лига Европа е нараснал с приблизително 35–40% през последните пет години, а бонусът за достигане до финала е скочил с над 50% спрямо предишния цикъл.
Ключов елемент в новото разпределение е системата "Value Pillar". Тя е комбинация от предишния "market pool" (който се базираше на стойността на телевизионния пазар на съответната страна) и коефициента на клуба, отразяващ историческото му представяне в европейските турнири.
Тази система разпределя €853 млн. (35% от нетните приходи) и носи допълнителни приходи за клубовете от по-големите телевизионни пазари, като тези от Англия, които традиционно печелят най-много.
Растящото значение на Лига Европа
В продължение на години Лига Европа беше възприемана като второстепенно състезание спрямо Champions League. Днес обаче турнирът е трансформиран:
Практически Изводи
