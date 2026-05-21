ЕС премахва митата над земеделски и индустриални стоки от САЩ

В документа е включена и т.нар. клауза „залез" - какво е това?

Преговарящите от ЕС постигнаха споразумение рано тази сутрин за премахване на митата върху американски индустриални и част от земеделските стоки. В замяна САЩ трябва да ограничат митата върху по-голямата част от европейския износ до 15 процента. Така вероятно ще бъде избегната заплахата на президента Тръмп за въвеждане на нови наказателни тарифи, предава БНР.

Снимка: Reuters

Компромисното решение е било договорено след повече от пет часа разговори между Европейския парламент, държавите членки и Европейската комисия. До договорката се стигна след месеци на вътрешни разногласия в ЕС и след предупреждението на Тръмп, че от 4 юли може да бъдат наложени 25-процентни мита върху европейските автомобили. Според окончателния текст, с който разполага Politico, ЕП ще има право да прекрати действието на споразумението, ако Вашингтон не намали митата върху европейската стомана и алуминий до края на 2026 година. В момента тези мита достигат до 50 процента.

В документа е включена и т.нар. клауза „залез“, според която споразумението ще изтече през декември 2029 г., почти година след края на мандата на Тръмп в Белия дом. Предвидени са и механизми за защита на европейската индустрия. Брюксел ще може да проверява дали определен внос представлява сериозна опасност за вътрешния пазар, което при необходимост може да доведе до частично или пълно спиране на сделката.

Не е било одобрено предложението споразумението да се прекратява автоматично при заплахи срещу териториалния суверенитет на ЕС. Темата е била поставена след изказвания на Тръмп за Гренландия, но част от страните членки са настояли подобни политически въпроси да останат извън рамките на търговското споразумение.