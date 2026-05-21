Светът има 6 месеца да избегне хранителна криза - тези страни са първите засегнати

„Започнете сериозно да мислите как да увеличите капацитета за абсорбиране на средства на страните"

В рамките на 6 до 12 месеца затварянето на Ормузкия проток може да предизвика тежка световна криза с цените на храните, освен ако правителствата на действат бързо. Това заяви Организацията по прехрана и земеделие на ООН, пише Politico.

Решенията, които фермерите и правителствата вземат сега относно употребата на торове, вноса, финансирането и избора на култури, ще определят дали цените на храните ще се повишат по-късно тази година или в началото на 2027 г. , заяви агенцията.

„Започнете сериозно да мислите как да увеличите капацитета за абсорбиране на средства на страните, как да увеличите тяхната устойчивост на това затруднение, така че да започнем да минимизираме потенциалните последици“, каза главният икономист на ФАО Максимо Тореро в подкаст.

Въздействието вече е видимо. Индексът на цените на храните на ФАО, който проследява месечните промени в международните цени на хранителните стоки, се повиши за трети пореден месец през април , обусловен от високите разходи за енергия и смущенията, свързани с конфликта в Близкия изток. Шокът ще се разгърне на етапи, заяви агенцията: енергия, след това торове, след това семена, след това по-ниски добиви, след това цени на стоките и накрая инфлацията на храните ще достигне до купувачите.

По-бедните страни в Азия, Африка и Латинска Америка, където много хора вече се борят да си позволят достатъчно храна, са най-застрашени, защото традиционно купуват азотни торове от Близкия изток.

Предупреждението идва ден след като Европейската комисия представи дългоочаквания си план за действие относно торовете , който залага на дългосрочни мерки като рециклиране на оборски тор и селскостопански отпадъци . Той оставя незасегнати най-бързите лостове, които биха могли да намалят разходите за торове за европейските фермери, като например спирането на тарифите върху вноса на торове от Русия и Беларус или временно спиране на граничния данък върху въглеродните емисии на ЕС.

ФАО призова правителствата да намерят алтернативни търговски пътища, за да заобиколят Ормузкия проток, да избягват налагането на ограничения за износ и да защитят хуманитарните хранителни потоци от всякакви търговски ограничения.