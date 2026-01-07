BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1707 BGN
Петрол
59.39 $/барел
Bitcoin
$92,695.4
Последвайте ни
1 USD
1.1707 BGN
Петрол
59.39 $/барел
Bitcoin
$92,695.4
БГ Бизнес 726 евро наем? Това е най-скъпата търговска улица у нас

726 евро наем? Това е най-скъпата търговска улица у нас

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Наемите са нараснали с около 6% на годишна база

Софийският булевард „Витоша“ отново затвърждава позицията си като най-скъпата търговска улица в България. Според най-новото издание на авторитетното международно проучване Main Streets Across the World 2025 на консултантската компания Cushman & Wakefield, средният наем на емблематичния булевард достига 726 евро на кв. м годишно.

С тази цена „Витоша“ заема 41-во място в света през 2025 г., като бележи леко подобрение спрямо 42-рото си място през 2024 г. Макар и далеч от челните позиции в глобалната класация, булевардът остава безапелационен лидер на българския пазар на търговски площи.

Защо „Витоша“ е №1 в България?

Снимка: Cushman & Wakefield

Централната локация, туристическият поток, близостта до културни и административни институции, както и концентрацията на международни и местни брандове правят бул. „Витоша“ най-желаната търговска дестинация у нас. Именно тези фактори поддържат стабилен интерес от страна на търговците и обясняват ръста на наемите, отчетен и през 2025 г.

По данни на Cushman & Wakefield, наемите на „Витоша“ са нараснали с около 6% на годишна база, което я нарежда сред пазарите с умерен, но устойчив растеж в Европа.

Как изглежда България на фона на света?

На глобално ниво разликите са впечатляващи. Най-скъпата търговска улица в света през 2025 г. е New Bond Street в Лондон, където наемите достигат над 20 000 евро на кв. м годишно. Това я поставя на първо място в световната класация, изпреварвайки Via Montenapoleone в Милано и Fifth Avenue в Ню Йорк.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата