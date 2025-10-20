1 USD
БГ Бизнес "Бизнес новините" с три отличия от конкурса NEXT DiFi 2025

"Бизнес новините" с три отличия от конкурса NEXT DiFi 2025

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Признание за задълбочено отразяване на финансови иновации

Екипът на bTV Бизнес новините беше отличен с три престижни награди на конкурса NEXT DiFi 2025, организиран от b2b Media като продължение на международния финансов форум със същото име.

Второто издание на инициативата отличава най-иновативните постижения във финансовата и финтех сферата, проследявайки и ключови процеси като въвеждането на еврото у нас, навлизането на изкуствения интелект и разгръщането на дигиталните финансови услуги.

Сред наградените журналисти са редакторите на bTV Бизнес новините Айлин Дрикова, Борислава Кирилова и Стефани Боова, отличени за задълбоченото си отразяване на теми, свързани с иновациите във финансовия сектор, ролята на финансовите лидери в дигиталната трансформация, ESG тенденциите и сигурността в дигиталното банкиране.

Наградите на NEXT DiFi 2025 подчертават значението на качествената бизнес журналистика и ролята ѝ в осветяването на процесите, които оформят бъдещето на финансите в България и региона.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

