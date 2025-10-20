Въвеждат нови правила за заплатите на работниците в ЕС

Ето какво е важно да знаете

До 7 юни 2026 г. България трябва изцяло да въведе в националното си законодателство Директива (ЕС) 2023/970 — акт, с който Европейският съюз установява нови правила за прозрачност на възнагражденията с цел осигуряване на равно заплащане за равен труд и премахване на скритите форми на дискриминация между половете.

Съгласно директивата кандидатите за работа ще имат право да получават информация от бъдещия си работодател още преди интервюто относно първоначалното възнаграждение за конкретната позиция или неговия диапазон. При необходимост ще трябва да им бъдат предоставени и подробности за разпоредбите на колективния трудов договор, който се прилага за съответната длъжност.

Работниците ще имат право да поискат — пряко или чрез своите представители, както и чрез националния орган по въпросите на равенството — информация за индивидуалното си ниво на заплащане и за средното ниво на възнагражденията, разпределено по пол, за категориите служители, които извършват същата работа или работа с равна стойност. Те няма да могат да бъдат възпрепятствани да разкриват размера на своето възнаграждение, когато това е необходимо за прилагане на принципа за равно заплащане.

От своя страна работодателите няма да имат право да изискват от кандидатите информация за тяхното настоящо или предишно възнаграждение. Те ще трябва да гарантират, че обявите за свободни позиции и наименованията на длъжностите са неутрални по отношение на пола, а процедурите по подбор — напълно недискриминационни. Работодателите ще бъдат задължени да осигурят на служителите си лесен достъп до критериите, използвани за определяне на нивата на заплащане и кариерния напредък, като тези критерии трябва да бъдат обективни и неутрални по пол.

Всяка година работодателите ще трябва да информират служителите си за правото им да поискат и да получат в писмен вид информация относно индивидуалното си възнаграждение, както и средните нива на заплащане, разпределени по пол, за колегите, които извършват същата или равностойна работа. Те ще бъдат длъжни също да предоставят данни като разликата в заплащането между половете и съотношението на мъжете и жените, получаващи допълнителни или променливи възнаграждения. Това изискване ще се въвежда поетапно от 7 юни 2027 г. за работодатели с над 100 работници, в зависимост от размера на предприятието.

Когато при отчитането на заплащанията се установи разлика в заплащането между жените и мъжете над 5%, която не може да бъде обоснована с обективни и неутрални по пол критерии и не е отстранена в рамките на шест месеца, работодателите ще трябва да си сътрудничат с представителите на работниците и служителите, за да установят причините и предприемат мерки за корекция и предотвратяване на подобни случаи на дискриминация.

