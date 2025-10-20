Как AI може да ускори пускането на видеоигри като GTA 6

Прогнозите са, че приходите в сектора ще достигнат 266 млрд. долара до 2028 г.

Геймърите чакат повече от десет години за излизането на Grand Theft Auto 6. Вероятно това е най-очакваната игра на всички времена, но с днешното развитие на технологиите изкуственият интелект може да ускори нещата.

AI навлиза в критичен момент за индустрията

Снимка: Istock.com

Глобалният директор „Игри“ в Google Cloud, Джак Бюзър, заявява пред The Business Insider, че AI се появява в ключов момент за гейм индустрията и може да помогне на разработчиците да пускат нови и по-качествени игри по-бързо.

„Имаме изключителния късмет, че изкуственият интелект се появи в момент, когато гейм индустрията се нуждае от него повече от всякога“, каза той неотдавна в подкаста „Strictly Business“.

Въпреки съкращенията и спада след пандемията, Boston Consulting Group прогнозира, че приходите в сектора ще достигнат 266 млрд. долара до 2028 г., движени частично от внедряването на AI. Големи компании като Ubisoft и King вече използват технологията в операциите си.

По-кратък път от концепция до пускане

Бюзър посочи, че една от ключовите промени, които AI може да донесе, е съкращаването на времето от идея до официална дата на пускане – нещо, което феновете на GTA сериозно биха приветствали.

„Не е необичайно видеоигите да се разработват години и години и години и години. Някои се правят цяло десетилетие. Невероятно е колко дълго може да продължи разработката на видеоигра“, каза Бюзър. „Често причината е, че във фазата на разработка времето, нужно, за да превърнете една идея в реалност в играта – т. нар. iteration time – е доста продължително. Но с AI можете много по-бързо да въведете идеите си в играта. Ускорявате целия този цикъл.“

Нови геймплей преживявания

Бюзър подчертава, че най-силно го вълнува потенциалът на AI да промени самия геймплей.

„Тук AI може да се използва за създаване на изцяло нови геймплей преживявания, нали? Видяхме, че AI навлезе първо в разработката и аналитиката, но крайната му дестинация е да предостави на играчите изживявания, които преди просто бяха невъзможни. Най-известният пример вероятно е т. нар. smart NPC“, каза Бюзър.

Според него NPC-персонажите (неигровите персонажи) обикновено разчитат на предварително зададени отговори и действия при взаимодействие с потребителя.

„Обикновено, при сегашния и досегашния дизайн на игрите, отиваш при такъв персонаж и той ти казва нещо. След това можеш да избереш две, три, четири различни реплики, с които да му отговориш“, поясни той.

С помощта на AI, добави Бюзър, NPC могат да еволюират.

„С AI обаче тези разговори могат да протичат на естествен език“, допълни Бюзър. „Можете да разговаряте с персонажа в играта, той остава в образа си и водите продължителен диалог, сякаш комуникирате с друг човек, но не е.“

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN