Нов проблем за бизнеса: Налагат спешна смяна на софтуерите за отчитане на продажбите

Бизнесът е изправен пред още едно предизвикателство, произлизащо от бюджета за догодина. Фирмите ще бъдат задължени от 1 януари да ползват за електронно отчитане на продажбите единствено одобрен от НАП софтуер. Т.е. търговските обекти имат няколко седмици да инсталират нов софтуер за отчитане на продажбите, след като само до преди месец трябваше да инвестират немалко средства в пренастройване на фискалните си устройства да работят в двете валути - левове и евро.

Изненадващата мярка е включена в проектобюджета, който Министерството на финансите публикува в понеделник вечерта с почти месец закъснение. МФ посочва, че с нея цели да предотврати неотчитането на продажбите в пълен размер и манипулирането на данните, както и да напълни хазната с допълнителни приходи от 320 млн. евро, пише "Сега".

Става дума за Наредба 18 и изискванията към системите за управление на продажбите в търговските обекти - т.нар. СУПТО, с които през 2019-2020 г. беше на дневен ред, но имаше доста въпросителни заради прекалено сложните и неясни изисквания за изпълнение. Тогава Върховният административен съд обяви за нищожни разпоредбите, свързани с регистрирането на софтуерите и техническите изисквания за тях, с мотива, че държавата не е направила оценка на въздействието и най-вече на разходите, които ще има бизнесът за новите правила. Преди пет години грубите сметки за допълнителни разходи за подмяната на софтуерите за отчитане на продажби възлизаха на над 100 млн. лв. Парламентът се принуди да промени закона и да направи режимът за СУПТО доброволен.

Сега отново задължението за ползване единствено на софтуер, одобрен от НАП, се прокарва без никакви разисквания и оценка на въздействието, и най-важното - в изключително кратък срок за прилагане.

"Извънредното изискване за СУПТО се появява, докато върви адаптиране на целия този софтуер според изискванията за преминаване в евро. По този начин самата държава поставя фирмите в невъзможност да изпълнят изискванията, а чуждите фирми - в още по-голяма трудност, тъй като едно производствено предприятие с търговски точки или голям ERP софтуер няма възможност за един месец да направи тези промени. Цялото това нещо поставя бизнеса пред опцията да бъде глобяван поради невъзможността да изпълни тези безумни изисквания", коментира депутатът от ДБ Ивайло Мирчев.

Затегнат фискален контрол

За да върже бюджетния дефицит на 3% от БВП, без да съкращава разходи, правителството на четворната коалиция на ГЕРБ, ДПС-НН, БСП и ИТН отново залага прекалено оптимистични данъчни приходи. За постъпленията от ДДС е планиран огромен скок от цели 35% до рекордните 14.985 млрд. евро, въпреки че тази година планираният 33%-ен ръст няма да бъде изпълнен.

За да събере тези средства МФ признава, че най-вече залага на още по-затегнат фискален контрол. Предвижда се да се разшири обхватът на стоките с висок фискален риск, което да осигури допълнителни приходи в размер на 878,5 млн. евро през 2026 г. А от въвеждането на мобилно приложение за регистриране в реално време на движението на транспортните средства, превозващи стоки с висок фискален риск, се очакват допълнителни 550 млн. евро.

Не е ясно какви разходи ще костват на бизнеса всички тези мерки.

От увеличените осигуровки с 2 процентни пункта догодина държавата ще прибере от работещите и бизнеса 601 млн. евро. Дали обаче това ще се случи, не е ясно, защото болшинството икономисти прогнозират нарастване на сивия сектор, защото освен заради по-високите осигуровки, върху разходите за труд ще тежат и увеличената минимална заплата до 620 евро или 1213 лв. и на максималния осигурителен доход до 4600 лв.

Разчетите от увеличения данък дивидент от 5 на 10% са за допълнителни приходи в размер на 340 млн. евро през 2026 г. "С увеличаването на дивидента ще се постигне по-справедливо разпределение на данъчната тежест, така че доходите от труд и от капитал да бъдат облагани по-балансирано", посочва МФ. Но финансови експерти вече обясниха, че увеличението на този налог ще има обратен ефект. Защото ако собствениците на фирми досега са плащали 10% данък печалба и още 5% данък дивидент, т.е. общо 15%, то в бъдеще съвсем законно ще си разпределят цялата печалба като дивидент и ще плащат само 10%.

От увеличените ставки на акцизите на тютюневите изделия, приети още миналата година, се очакват 129,9 млн. евро допълнителни приходи за 2026 г. и още 26 млн. евро положителен ефект от ДДС.

В същото време управляващата коалиция предвижда твърде скромно вдигане на хазартния данък - повишението на таксата за хазартните оператори от 20 на сто на 25 на сто се очаква да донесе едва 32 млн. лв. допълнителни приходи през 2026 г.

