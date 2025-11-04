В лева или в евро ще плащаме в Новогодишната нощ?

Смесено плащане? Да, може! Смесено ресто? Не съвсем.

Когато стрелките на часовника ударят полунощ и шампанското започне да пръска, една малка, но важна промяна ще влезе в сила - България ще започне годината с две валути в обращение! А какво ще се случи, когато трябва да се разплатим в края на вечерта?

в Новогодишната нощ ще можете да платите и в левове, и в евро. А ако заведението няма достатъчно евро на каса, рестото може да ви бъде върнато и в левове - напълно законно и без поводи за спор.

Евро или лев?



Ако още при настаняването или поръчката попитате в каква валута може да платите и каква е наличността за ресто, ще си спестите нерви, повишен тон и евентуални недоразумения след полунощ.

„Законът е категоричен до края на януари 2026 г. търговците са длъжни да приемат и левове, и евро,“ обяснява Габриела Руменова, основател на платформата „Ние, потребителите“, в ефира на bTV радио.

Тя припомня, че рестото може да се връща както изцяло в евро, така и в левове, ако няма достатъчна моментна наличност в новата валута.

Евробанкноти по банкоматите, евроцентове във вендинг машините

От 1 януари 2026 г. банкоматите в страната ще разпространяват само евробанкноти, а вендинг машините ще приемат единствено евро и евроцентове. Но не се тревожете – през целия януари ще действа т.нар. период на двойно обращение, в който ще можете да плащате както в левове, така и в евро навсякъде – от ресторанта до хотела, от магазина до кафето на ъгъла.

Смесено плащане? Да, може! Смесено ресто? Не съвсем.



Потребителите могат да платят сметката си частично в левове и частично в евро – напълно законно.

Търговците обаче нямат право да връщат „смесено ресто“, а само в една от двете валути. Ако обаче в касата няма евро – връщането на левове не се счита за нарушение и няма да последват санкции.

Така че вземете си доброто настроение, независимо дали портфейлът ви е пълен с евро или левове, и вдигнете тост за новото начало на 2026 г.!

