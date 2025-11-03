Първият бюджет в евро: Какъв е общият размер на разходите?

Кой е най-големият разход?

Проектобюджетът на Република България за 2026 г., публикуван на сайта на Министерството на финансите, показва че страната ни увеличава средствата за персонал, социална подкрепа, здравеопазване и сигурност. Общият размер на разходите възлиза на 17,5 милиарда евро, а очакваните приходи – над 31,2 милиарда евро, сочи проектът на Закона за държавния бюджет.

Най-големият разход

Снимка: iStock

Най-същественият дял от бюджета отива за разходи за персонал – 7,35 млрд. евро, или близо 42% от всички разходи. Това включва заплати, осигуровки и допълнителни възнаграждения на заетите в държавната администрация, образованието, здравеопазването и системата на сигурността.

Тази тенденция продължава политиката на правителството за компенсиране на инфлационния натиск върху доходите и запазване на кадрите в публичния сектор.

Социалната политика остава водещ приоритет

Следващият голям разходен блок е държавното обществено осигуряване, което включва пенсии и социални плащания – 6,33 млрд. евро.

В комбинация с трансфера към Националната здравноосигурителна каса (2,38 млрд. евро), това показва, че близо половината от държавните разходи са насочени към социални и здравни дейности.

Целта е да се поддържа устойчивост на пенсионната система и достъп до основни здравни услуги.

Сериозен ресурс се отделя и за секторите „Отбрана“ и „Вътрешни работи“ – общо над 4,9 млрд. евро.

Само Министерството на отбраната получава 2,66 млрд. евро, а Министерството на вътрешните работи – 2,32 млрд. евро.

Част от средствата са насочени към модернизация на техниката, подобряване на условията на труд и укрепване на националната и съюзната сигурност.

Инвестиции и капиталови разходи

Снимка: Getty Images/iStock

Капиталовите разходи – т.е. средства за инфраструктура, ремонти и дълготрайни активи – възлизат на 2,91 млрд. евро. Това включва проекти за транспортна, образователна и здравна инфраструктура, както и инвестиции в дигитализация и зелена трансформация.

Вноската към Европейския съюз и бюджетното салдо

България ще внесе 1,21 млрд. евро в общия бюджет на ЕС през 2026 г. Заложеното бюджетно салдо е отрицателно – минус 3,67 млрд. евро, което означава, че правителството ще продължи финансирането на приоритетите чрез дългови инструменти и вътрешни заеми.

Според Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза (2026–2028), икономическият растеж през 2026 г. ще се забави до 2,7%, след 3% през 2025 г., а инфлацията се очаква да остане около 3,5%.

Министерството на финансите прогнозира, че приходите по КФП ще достигнат 42,8% от БВП, а разходите – 45,8%, като най-голямото увеличение идва от социалните и отбранителните разходи.

Прогнозният държавен дълг се очаква да бъде 37,6 млрд. евро (31,3% от БВП) в края на 2026 г., като България ще се възползва от европейския инструмент SAFE за отбранителна индустрия, с възможност за финансиране до 3,2 млрд. евро.

