BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1654 BGN
Петрол
63.84 $/барел
Bitcoin
$95,052.9
Последвайте ни
1 USD
1.1654 BGN
Петрол
63.84 $/барел
Bitcoin
$95,052.9
БГ Бизнес Нощното ски каране в Боровец започва, колко ще струва

Нощното ски каране в Боровец започва, колко ще струва

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

На 17 януари зимният курорт ще отпразнува за 15-а поредна година Световния ден на снега

Нощното ски каране в курортен комплекс Боровец започва от утре (15 януари), съобщиха на официалния си интернет сайт от комплекса. Нощното каране ще бъде всеки четвъртък, петък и събота до увеличаване на снежната покривка. То ще бъде отворено от 18:30 часа до 22:00 часа.

За възрастни над 22 години нощното ски каране ще струва 32 евро (62,59 лева), за пенсионери над 65 години - 21 евро (41,07 лв.) Картата за деца от седем до 13 години е 21 евро (41,07 лв.)

Снежната покривка е около 40 сантиметра. Лифтовете също работят, съобщава БТА. 

Това ще са най-евтините ски курорти през 2026 г.

Тази събота (17 януари) зимният курорт ще отпразнува за 15-а поредна година Световния ден на снега. Лифт картите за деца на възраст от седем до 13 години ще бъдат на цена от 0.50 €. Ще има и безплатни ски и сноуборд уроци за начинаещите деца, които искат да направят първите си стъпки в зимните спортове. 

Вчера от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския червен кръст (БЧК) посъветваха туристите да карат в определените за това зони, защото при затопляне на времето има опасност от лавини. 

Тази година Боровец отбелязва 130 години от обявяването си за курорт. През 2026 година ще има събития, посветени на годишнината. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата