Нощното ски каране в Боровец започва, колко ще струва

На 17 януари зимният курорт ще отпразнува за 15-а поредна година Световния ден на снега

Нощното ски каране в курортен комплекс Боровец започва от утре (15 януари), съобщиха на официалния си интернет сайт от комплекса. Нощното каране ще бъде всеки четвъртък, петък и събота до увеличаване на снежната покривка. То ще бъде отворено от 18:30 часа до 22:00 часа.

За възрастни над 22 години нощното ски каране ще струва 32 евро (62,59 лева), за пенсионери над 65 години - 21 евро (41,07 лв.) Картата за деца от седем до 13 години е 21 евро (41,07 лв.)

Снежната покривка е около 40 сантиметра. Лифтовете също работят, съобщава БТА.

Тази събота (17 януари) зимният курорт ще отпразнува за 15-а поредна година Световния ден на снега. Лифт картите за деца на възраст от седем до 13 години ще бъдат на цена от 0.50 €. Ще има и безплатни ски и сноуборд уроци за начинаещите деца, които искат да направят първите си стъпки в зимните спортове.

Вчера от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския червен кръст (БЧК) посъветваха туристите да карат в определените за това зони, защото при затопляне на времето има опасност от лавини.

Тази година Боровец отбелязва 130 години от обявяването си за курорт. През 2026 година ще има събития, посветени на годишнината.

