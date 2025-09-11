1 USD
1.67065 BGN
Петрол
67.03 $/барел
Bitcoin
$114,196.0
Последвайте ни
1 USD
1.67065 BGN
Петрол
67.03 $/барел
Bitcoin
$114,196.0
БГ Бизнес Никоя от общините в България не събира 100% от местните данъци

Никоя от общините в България не събира 100% от местните данъци

bTV Бизнес екип

Ето кои са общините с най-голям успех в събирането на данъци

Очаквано, няма нито една община, където събираемостта на местните данъци да е 100%, показва анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ). Някои общини обаче се доближават до този показател – в Котел и Вълчи дол средната събираемост надхвърля 90%, а общо 91 общини успяват да съберат 80% или повече от дължимите данъци.

Според анализа, на картата на страната се открояват няколко клъстера с висока събираемост – в Средногорието, около Габрово и Велико Търново, в близост до Бургас и Варна, както и в Родопите. Обратно, ниска събираемост се наблюдава в почти целия Северозапад и Североизток, както и в общините по западната граница на страната.

11 септември: Каква е икономическата цена на най-тежкия терористичен акт в историята на САЩ?

В големите градове събираемостта е по-висока – 79% в София и Пловдив, 82% във Варна. Има обаче и областни центрове с по-ниски резултати – Търговище събира едва 54%, а Силистра69%.

Сред двата основни местни данъка – върху моторните превозни средства и върху недвижимите имоти, по-ниска е събираемостта на данъка върху МПС. Тук има „шампиони“ като Лъки, Мирково, Доспат и Копривщица, които успяват да съберат между 87% и 89%, но едва 27 общини достигат 80% или повече.

Кризата с бензина в Русия придобива застрашителни размери

По-висока е събираемостта на данъка върху недвижимите имоти – 21 общини събират над 90%, а осем от тях – над 95%. На последно място е Трън с едва 48%, следвана от малки общини като Трекляно (51%), Якимово (52%) и Сухиндол (54%). По-големи градове като Габрово се доближават до върха с 89%.

Тенденцията през последните години е към подобрение. Средната събираемост за двата данъка е достигнала 76% през 2024 г., спрямо 66% през 2015 г.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата