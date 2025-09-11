Никоя от общините в България не събира 100% от местните данъци

Ето кои са общините с най-голям успех в събирането на данъци

Очаквано, няма нито една община, където събираемостта на местните данъци да е 100%, показва анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ). Някои общини обаче се доближават до този показател – в Котел и Вълчи дол средната събираемост надхвърля 90%, а общо 91 общини успяват да съберат 80% или повече от дължимите данъци.

Според анализа, на картата на страната се открояват няколко клъстера с висока събираемост – в Средногорието, около Габрово и Велико Търново, в близост до Бургас и Варна, както и в Родопите. Обратно, ниска събираемост се наблюдава в почти целия Северозапад и Североизток, както и в общините по западната граница на страната.

В големите градове събираемостта е по-висока – 79% в София и Пловдив, 82% във Варна. Има обаче и областни центрове с по-ниски резултати – Търговище събира едва 54%, а Силистра – 69%.

Сред двата основни местни данъка – върху моторните превозни средства и върху недвижимите имоти, по-ниска е събираемостта на данъка върху МПС. Тук има „шампиони“ като Лъки, Мирково, Доспат и Копривщица, които успяват да съберат между 87% и 89%, но едва 27 общини достигат 80% или повече.

По-висока е събираемостта на данъка върху недвижимите имоти – 21 общини събират над 90%, а осем от тях – над 95%. На последно място е Трън с едва 48%, следвана от малки общини като Трекляно (51%), Якимово (52%) и Сухиндол (54%). По-големи градове като Габрово се доближават до върха с 89%.

Тенденцията през последните години е към подобрение. Средната събираемост за двата данъка е достигнала 76% през 2024 г., спрямо 66% през 2015 г.

