Близо 10% ръст за година: Българите плащат едни от най-скъпите наеми в ЕС

България заема четвърто място по ръст на наемите в Европейския съюз през 2025 г. и седма позиция в цяла Европа. Прави впечатление, че сред първите седем държави само Исландия не е балканска или свързана с региона страна. Средно за ЕС наемите са нараснали с 3.1% през годината, като в редица държави увеличенията достигат двуцифрени стойности, предава Еuronews.
Най-голям ръст е отчетен в Хърватия, където наемите са скочили с до 17.6%. Сред водещите страни по поскъпване са още Гърция (10%), Унгария (9.8%), България (9.6%) и Румъния (8.2%). В същото време големите икономики в ЕС остават под средното ниво – увеличенията са по-умерени в страни като Люксембург, Малта, Словения, Германия, Дания, Франция и Испания. Така Германия, Франция и Испания са под средното за ЕС, докато Италия с 3.8% е малко над него.
На този фон въпросът дали е по-изгодно да се купи жилище, отколкото да се наема, остава актуален. В България отговорът често е положителен – въпреки високите цени и усещането за прегряване на пазара, комбинацията от сравнително ниски ипотечни лихви и растящи доходи продължава да прави покупката по-изгодна, особено в дългосрочен план.
След силно динамичната предходна година, белязана от рязък ръст на сделките и цените, през настоящата се наблюдава известно успокояване. Данните показват спад в броя на сделките и забавяне на темпа на поскъпване, което обаче се възприема като нормализиране на пазара. В София средната цена на сделките през първото тримесечие достига около 2700 евро на квадратен метър, като нивата остават близки до тези от края на миналата година.
Пазарът продължава да се характеризира с ограничено предлагане, макар да има известно раздвижване. Новото строителство доминира с около 70% от сделките, но се активизира и вторичният пазар, където се предлагат както по-стари жилища за ремонт, така и нови имоти за препродажба. Това разнообразие дава повече възможности на купувачите и им позволява да вземат решения по-спокойно, без натиск за бързи действия. В същото време на вторичния пазар вече се наблюдават отстъпки от 3–5%, което е знак за по-балансирана среда.
Въпреки опасенията за имотен балон, анализите сочат, че подобен риск не е налице. Макар цените да са се увеличили значително през последните години, този ръст се обяснява с реални икономически фактори като доходи, заетост и достъпно финансиране. Очакванията са пазарът да продължи да се стабилизира, като растежът се забави до по-устойчиви нива, близки до средноевропейските.
Разходите за наем заемат около една пета от бюджета на домакинствата в ЕС, а в страни като Гърция достигат до 35%. Основната причина за поскъпването остава дисбалансът между търсене и предлагане, като високите цени на имотите и скъпото финансиране задържат повече хора на пазара на наеми. Ограниченото предлагане, регулациите и растящите разходи за поддръжка допълнително засилват този натиск, който в крайна сметка се пренася върху наемателите.