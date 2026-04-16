Близо 10% ръст за година: Българите плащат едни от най-скъпите наеми в ЕС

В София средната цена на сделките през първото тримесечие достига около 2700 евро на квадратен метър

България заема четвърто място по ръст на наемите в Европейския съюз през 2025 г. и седма позиция в цяла Европа. Прави впечатление, че сред първите седем държави само Исландия не е балканска или свързана с региона страна. Средно за ЕС наемите са нараснали с 3.1% през годината, като в редица държави увеличенията достигат двуцифрени стойности, предава Еuronews.

Най-голям ръст е отчетен в Хърватия, където наемите са скочили с до 17.6%. Сред водещите страни по поскъпване са още Гърция (10%), Унгария (9.8%), България (9.6%) и Румъния (8.2%). В същото време големите икономики в ЕС остават под средното ниво – увеличенията са по-умерени в страни като Люксембург, Малта, Словения, Германия, Дания, Франция и Испания. Така Германия, Франция и Испания са под средното за ЕС, докато Италия с 3.8% е малко над него.

На този фон въпросът дали е по-изгодно да се купи жилище, отколкото да се наема, остава актуален. В България отговорът често е положителен – въпреки високите цени и усещането за прегряване на пазара, комбинацията от сравнително ниски ипотечни лихви и растящи доходи продължава да прави покупката по-изгодна, особено в дългосрочен план.

След силно динамичната предходна година, белязана от рязък ръст на сделките и цените, през настоящата се наблюдава известно успокояване. Данните показват спад в броя на сделките и забавяне на темпа на поскъпване, което обаче се възприема като нормализиране на пазара. В София средната цена на сделките през първото тримесечие достига около 2700 евро на квадратен метър, като нивата остават близки до тези от края на миналата година.

Снимка: iStock

Пазарът продължава да се характеризира с ограничено предлагане, макар да има известно раздвижване. Новото строителство доминира с около 70% от сделките, но се активизира и вторичният пазар, където се предлагат както по-стари жилища за ремонт, така и нови имоти за препродажба. Това разнообразие дава повече възможности на купувачите и им позволява да вземат решения по-спокойно, без натиск за бързи действия. В същото време на вторичния пазар вече се наблюдават отстъпки от 3–5%, което е знак за по-балансирана среда.

Въпреки опасенията за имотен балон, анализите сочат, че подобен риск не е налице. Макар цените да са се увеличили значително през последните години, този ръст се обяснява с реални икономически фактори като доходи, заетост и достъпно финансиране. Очакванията са пазарът да продължи да се стабилизира, като растежът се забави до по-устойчиви нива, близки до средноевропейските.

Разходите за наем заемат около една пета от бюджета на домакинствата в ЕС, а в страни като Гърция достигат до 35%. Основната причина за поскъпването остава дисбалансът между търсене и предлагане, като високите цени на имотите и скъпото финансиране задържат повече хора на пазара на наеми. Ограниченото предлагане, регулациите и растящите разходи за поддръжка допълнително засилват този натиск, който в крайна сметка се пренася върху наемателите.