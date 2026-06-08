Работеща майка започва да използва AI у дома и спестява 10 часа седмично

За какво точно майката използва AI в ежедневието си?

Изкуственият интелект започва все по-осезаемо да навлиза в ежедневието на семейства с малки деца, като променя начина, по който се организира домакинството и се управлява времето в натовареното ежедневие на работещите родители, предава Business Insider.

Една работеща майка споделя, че през последната година използването на ИИ в дома се е превърнало в ключов инструмент за оптимизиране на ежедневните задачи. Ако преди значителна част от уикендите са били посветени на планиране и подреждане на семейния график, то днес този процес е до голяма степен автоматизиран и значително по-бърз.

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По думите ѝ ИИ започва да се използва първоначално в професионален контекст, но постепенно навлиза и в домакинството, включително и сред родители без технически опит. С времето инструментът се превръща в помощник при организацията на множество паралелни ангажименти – работни графици, училищни занимания, извънкласни активности и семейни координации. Според майката използването на ИИ води до спестяване на поне 10 часа седмично, които преди са били отделяни за организация и планиране.

Чрез системи, базирани на изкуствен интелект, всички календари в семейството се обединяват – включително работните графици на родителите и ангажиментите на детето. Така се създава единен, цветово кодиран и лесен за следване седмичен план. В процеса се включва и координация с детегледачи, като системата предлага свободни часове според тяхната заетост и изпраща предложения за потвърждение.

Допълнително ИИ подпомага и логистиката около ежедневните задачи, като планиране на седмични менюта и изготвяне на списъци за пазаруване. Той отчита наличните продукти у дома, хранителните предпочитания и специфични здравословни изисквания в семейството, след което генерира структуриран план за покупки и хранене, който може да бъде свързан и с платформи за доставка на храна.

След автоматизацията на тези процеси част от графика се публикува в защитена онлайн система, достъпна за всички грижещи се лица, като при промени информацията се обновява автоматично и се изпраща уведомление до участниците. Освен това изкуственият интелект се използва и за проследяване на развитието на детето, като се създава структура от ключови етапи и седмични дейности, които подпомагат развитието му.