Не могат да продадат автогарата в Перник, цената й пада

Автогарата в Перник, която е ключов обект от транспортната инфраструктура на града, е обявена за продажба. Тя бе пусната на търг от съдебен изпълнител още през 2025 г. на цена от 3 043 587,60 лева, или около 1,5 млн. евро.

Сега обаче кметът на града Станислав Владимиров съобщи, че цената на имота се е сринала драстично – от 1,5 милиона евро до под 800 000 евро. Той написа и че ако тази тенденция продължи, Община Перник е готова да предприеме действия за закупуването й.

Продажбата обхваща поземлен имот с площ 6809 квадратни метра, предназначен за „автогара, автоспирка“. Теренът се намира в урбанизирана зона и е частна собственост. Върху него са разположени две сгради – двуетажна сграда на транспорта с площ 1105 квадратни метра и едноетажна постройка с площ 24 кв. метра, използвана за складови или инфраструктурни нужди. В документацията е отбелязано, че имотът е обременен с тежести – с ипотека от 2018 година.

Сред основните предимства на имота е стратегическото му местоположение. Той се намира в непосредствена близост до железопътната гара на Перник. Двете съоръжения са свързани с подлез, което улеснява прекачването на пътници и създава възможности за развитие на комбинирани транспортни услуги в региона.

