Над 33 000 посетиха долината на виното за MIDALIARE ROCK

Седмото издание на фестивала ще се проведе между 9 и 11 юли 2027 г. Dropkick Murphys са първият обявен хедлайнер.

Midalidare Rock In The Wine Valley, на който bTV е ексклузивен медиен партньор, разтърси долината на виното през изминалия уикенд. Над 33 000 души посетиха фестивала за трите дни и по традиция в последния ден бяха обявени датите за следващото издание, което ще се проведе между 9 и 11 юли 2027-а, а първият обявен хедлайнер за догодина е Dropkick Murphys. Билетите за седмото издание на фестивала влизат в продажба в четвъртък, 16 юли в 10:00 часа.

За първи път в България публиката се срещна с пънк-рок легендите Bad Religion, които бяха хедлайнери в първия ден на Midalidare Rock In The Wine Valley 2026. Фестивалът беше открит от Славея Иванова, победителка в „Гласът на България“ 2024, която представи бандата Seya Nightingale, създадена специално за участието им на Midalidare. На сцената се качиха още Tidal Dreams, Eclipse и Visions of Atlantis, посрещнати с бурни викове от феновете. На After Party сцената в първата вечер публиката видя Lampa и Васко Кръпката, които изпълниха хълма на винарната до краен предел.

Вторият ден беше денят на Powerwolf, които бяха обещали мащабно огнено шоу и удържаха на думата си. Всяка песен от сета им беше съпровождана от огън и светлини, допълнени с театрално шоу и много грим. Преди тях публиката се срещна с Gotthard, които бяха хедлайнер на първото издание на фестивала през 2017 и споделиха колко са впечатлени от развитието и мащаба на Midalidare Rock 2026. Korpiklaani, Warkings и The Baboon Show бяха другите банди за деня, които поддържаха настроението през цялото време. След основните групи отново беше ред на After Party сцената, на която се качиха Required и Конкурент. Емил Анчев беше взел подкрепление и пя със своята дъщеря Мариана.

„Тиквите“ от Helloween закриха фестивала с шоу, в което представиха 40 години история. Публиката буквално остана без дъх по време на двучасовия спектакъл. В последния ден на сцената се качиха още Gloryhammer, Ashes of Ares, Hardcore Superstar и Burning Witches, които толкова харесаха фестивала, че отказаха да си тръгнат в предвидения час и останаха да се забавляват до края.

За поредна година Midalidare Rock In The Wine Valley предложи цялостно фестивално преживяване на посетителите. През всичките дни феновете имаха възможност да участват във футболни турнири, рок куиз, вело разходки, турнири по табла, винени турове и курсове, както и да се забавляват с Rock Hockey, който беше воден от Юлиан Вергов. За най-малките посетители имаше детски театър, работилници, водни атракции и много рок настроение. Най-запалените фенове чакаха на опашки за срещи и автографи от любимите си банди. Тази година Фестивалът постави рекорд на Meet&Greet сесиите, предоставяйки възможност за срещи с Visions of Atlantis, Eclipse, Gotthard, Warkings, Gloryhammer, Ashes of Ares и най-чаканата и посетена среща с хедлайнерите Powerwolf.

Midalidare Rock In The Wine Valley ще се проведе от 9 до 11 юли 2027 г. Билетите влизат в продажба на 16 юли, четвъртък в 10:00 часа в търговската мрежa. Деца до 12 години влизат без билет. Пълна информация за фестивала може да се намери на сайта https://midalidarerock.bg